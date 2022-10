Manuel Jabois condueix el podcast. Foto: Europa Press

Diarios incorpora és el nom del podcast que ha estrenat la Fundació La Caixa i que parla d'ocupació i salut mental. El periodista Manuel Jabois s'encarregarà de prestar la seva veu per filar les paraules dels seus protagonistes i narrar els seus diaris.

Els podcasts explicaran històries de Javier, Mari, Jenni i Tania, que narren en primera persona el que significa patir un problema de salut mental o trastorn mental i la importància del treball per millorar dia a dia.

"Aquest projecte és un viatge a l'interior del més delicat de l'ésser humà: els diaris, els moviments, els pensaments. De forma extraordinària i durant una setmana, Javier, Tania, Jennifer i Mari, quatre persones amb una malaltia mental, expliquen com transcorren els seus dies i com el trastorn no impedeix ni la seva integració social ni poder portar una vida normal", explica Jabois.

Pots escoltar tots els capítols en aquest enllaç.