Foto: Fira de Barcelona

Endesa subministrarà energia renovable a Fira de Barcelona durant els propers cinc anys i el 40% serà de proximitat, segons comunicats de l'empresa i l'entitat firal aquest dilluns 10 d'octubre.

L'adjudicació per concurs públic contempla el subministrament elèctric dels recintes de Montjuïc, Gran Via i el CCIB, de manera que Fira "manté la seva aposta per la sostenibilitat mediambiental i l'energia verda".

L'acord preveu el subministrament de 33 GWh/any per cobrir la totalitat de les necessitats energètiques dels espais firals, incloent-hi els estands dels expositors.

L'energia de proximitat provindrà dels parcs eòlics de les Forques (Tarragona) i de Montargull (Lleida), propietat d'Enel Green Power Espanya, fet que permetrà reduir les pèrdues a la distribució.

Des del 2020, el 100% de l'energia que consumeix Fira de Barcelona prové de fonts renovables, i la Fira ha fet altres accions de sostenibilitat que li han permès obtenir el certificat ISO 14001 de gestió ambiental.