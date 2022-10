L'equip de Picodi.com ha comparat per cinquena vegada els preus locals del nou telèfon d'Apple, iPhone 14 Pro (128 GB), amb els guanys a diferents països del món i va calcular l'Índex iPhone , és a dir, el valor d'aquest telèfon intel·ligent expressat en dies laborables necessaris per guanyar diners requerits per a la seva compra.

índex Iphone - Picodi

A Espanya , el smartphone Apple iPhone 14 Pro a la versió bàsica (128 GB) té un preu de 1319 euros. I si bé el preu als EUA és de 999 dòlars, val la pena recordar que aquest és un preu net, vàlid només per a quatre estats amb un 0% d'impost de venda.

Segons l?últim anunci de l?INE, el salari mitjà a Espanya és de 2006,61 euros bruts (1317,34 euros nets). Així que un espanyol mitjà ha de treballar 21 dies per poder recaptar diners per a la compra d'un iPhone 14 Pro. Sempre que guardi tots els diners guanyats aquests dies per fer la compra. Comparat amb el resultat de l'any anterior, el nombre de dies requerits ha augmentat 4,8 dies.

Així es veia l'índex d'iPhone a Espanya en els darrers 5 anys:

- 2018 – 16,8 dies

- 2019 – 15,7 dies

- 2020 – 16,9 dies

- 2021 – 16,2 dies

- 2022 – 21 dies



El resident mitjà de Suïssa guanyarà els diners necessaris per a la compra del nou iPhone més ràpid, en només 4,6 dies. La mitjana nord-americana es podrà permetre comprar aquesta novetat després de treballar 5,7 dies i l'australià, després de 6,1 dies.

Entre els països considerats a l'estudi, el pitjor resultat el va obtenir Turquia , on l'iPhone equival a 146,7 dies feiners. El segon i tercer pitjor resultat pertanyen a les Filipines i el Brasil – 90,9 i 74,2 dies respectivament.