El Fons Monetari Internacional (FMI) i el Banc Mundial coincideixen a assenyalar el creixent risc de recessió al món com a conseqüència de l'impacte de les turbulències actuals i l'enduriment de les condicions de finançament per les pujades de tipus per domar l'elevada inflació.

"Hi ha un risc real de recessió l'any entrant", ha advertit el nord-americà David Malpass, president del Banc Mundial, durant una xerrada amb la directora gerent de l'FMI, la búlgara Kristalina Georgieva, que s'ha mostrat d'acord amb el risc més alt de recessió. "Estic d'acord que el risc de recessió ha augmentat", ha apuntat.

Arxiu - La directora gerent de l'FMI, Kristalina Georgieva. - FMI - Arxiu

En aquest sentit, el president del Banc Mundial ha destacat la desacceleració en curs de les economies avançades, així com l'impacte que representa a les economies emergents i en desenvolupament la depreciació de les monedes respecte del dòlar, que ha agreujat els problemes de deute, per això les pujades dels tipus d'interès impliquen "una càrrega addicional".

Georgieva ha advertit que al voltant d'una tercera part de l'economia mundial patirà dos trimestres consecutius de contracció, cosa que es defineix com a recessió tècnica.

D'aquesta manera, les previsions de l'FMI apunten que la pèrdua de producció de l'economia mundial fins al 2026 arribarà als 4 bilions de dòlars (4 bilions d'euros), xifra equivalent al PIB d'Alemanya.

En aquest sentit, Georgieva ha assenyalat la desacceleració alhora que s'observa a les tres economies clau del món: la zona de l'euro, la Xina i els Estats Units.