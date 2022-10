Teresa Ribera. Foto: Europa Press



El Govern aprova, aquest dimarts 11 d'octubre, al Consell de Ministres el pla de contingència per abordar un estalvi d'energia aquesta tardor/hivern en l'actual context de crisi energètica per la tensió amb Rússia després de la invasió a Ucraïna.

Després d'endarrerir dues vegades el pla pel fet que la vicepresidenta tercera del Govern i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, va decidir esperar a conèixer el resultat del Consell Europeu d'Energia , i la setmana passada per l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per al 2023.

Al principi, està previst que el pla marqui una sèrie de recomanacions per facilitar l'estalvi i l'eficiència energètica, encara que en cap cas no es contemplaran talls en el subministrament.

L'estalvi de gas natural que recollirà aquest pla per a Espanya serà una mica inferior al previst en el compromís inicial amb Brussel·les, que era del 7%, i es quedarà en un 6,4%.