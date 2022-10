Hidrogenera d'Iberdrola a la Zona Franca (Barcelona) / @EP

Iberdrola ha llançat una campanya d'informació per ajudar els seus clients a reduir el consum energètic i estalviar a la factura, segons ha informat la companyia.



Amb aquesta iniciativa, la companyia busca conscienciar la societat que “la millor energia per als clients i per al planeta és la que no es consumeix”, especialment en el context actual generat pels alts preus del gas.



A través d'aquesta campanya l'empresa espera enviar durant els mesos de tardor i hivern , quan el consum energètic és més gran per les baixes temperatures, un total de 90 milions de comunicacions amb consells d'estalvi personalitzats als més d'11 milions de clients d'electricitat i gas a Espanya.



Iberdrola ja ha difós sis milions de comunicacions i ha comprovat que els clients que han rebut aquestes notificacions n'han rebaixat el consum prop d'un 5% en comparació del mateix període de l'any anterior.



La companyia fa recomanacions a mida gràcies a un algorisme intel·ligent que estima la despesa energètica dels electrodomèstics, calefacció i il·luminació i la compara amb altres llars de característiques similars, cosa que permet detectar hàbits d'ús ineficients.



Els clients reben llavors informació individualitzada sobre el cost que ha suposat a la factura, la desviació respecte a la mitjana i una estimació de l'estalvi que pot obtenir seguint els consells d'eficiència d'Iberdrola.

La majoria de les comunicacions s'enviaran a través de l' App gratuïta d'Iberdrola , ja que el 60% dels clients són digitals.



No obstant això, la companyia difondrà també aquests consells per correu electrònic i en la factura en paper per assegurar-ne la recepció per qualsevol persona, especialment aquelles de més edat.



Iberdrola ha creat addicionalment una pàgina web específica amb 50 consells pràctics per reduir el consum i els traslladarà a tota la societat amb missatges als mitjans de comunicació que, als digitals i escrits, s'acompanyen d'un codi QR amb accés directe a aquesta web .