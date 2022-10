Foto: CaixaBank

Com que els microcrèdits són productes destinats a persones i projectes que tenen dificultats per accedir al finançament convencional , el més probable és que l'entitat que els concedeix exigeixi el compliment de certs requisits que acreditin que no es poden obtenir recursos per altres mitjans.

Això té molt a veure amb una de les principals característiques dels microcrèdits : no requereixen garanties o avals , que són un dels obstacles més habituals en l'accés al finançament.

Cada entitat estableix els requisits necessaris per concedir un microcrèdit. Així que, la resposta adequada a la pregunta “Puc sol·licitar un microcrèdit?” és “Consulta-ho amb el teu banc” . Allí et podran informar detalladament sobre les característiques del producte que millor s'adapta a les teves necessitats, així com confirmar que compleixes amb les condicions necessàries per accedir-hi.

PERFILS QUE PODEN SOL·LICITAR-HO