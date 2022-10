Arxiu - Gas, cuina de gas, flames, flama, foc, fogó, fogons, gas natural, llumí, llumins - EUROPA PRESS - Arxiu

La crisi energètica que afecta amb particular intensitat Europa a conseqüència del realineament dels subministraments després de la invasió russa d'Ucraïna i les sancions imposades al gegant euroasiàtic no serà temporal, sinó que el seu impacte serà ampli i permanent, segons el Fons Monetari Internacional (FMI ), que adverteix que l'hivern del 2023 "probablement serà pitjor".

" La crisi energètica, especialment a Europa, no és un xoc transitori", subratlla el Fons al seu informe 'Perspectiva Econòmica Mundial', on adverteix que la realineació geopolítica dels subministraments energètics després de la guerra d'Ucraïna "és àmplia i permanent" .

D'aquesta manera, l'FMI assumeix que, si bé la tardor del 2022 serà un repte per a Europa, "l'hivern del 2023 probablement serà pitjor" , per la qual cosa recomana a les autoritats fiscals de la regió planificar i coordinar-se en conseqüència.

En aquest sentit, segons la institució internacional, els senyals de preus són essencials per ajudar a frenar la demanda i estimular l'oferta, per això adverteix que els controls de preus, els subsidis no focalitzats o les prohibicions d'exportació són fiscalment costosos i condueixen a un excés de demanda, escassetat d'oferta, mala assignació, racionament i primes del mercat negre.

" La història ens ensenya que poques vegades funcionen ", defensa l'FMI, per al qual, en canvi, la política fiscal hauria d'apuntar a la protecció dels més vulnerables a través de mesures específiques i transferències temporals.

"Si no es pot evitar cert suport fiscal agregat, especialment als països més afectats per la crisi energètica, és important integrar la política en un marc fiscal creïble a mitjà termini", apunta.

D'altra banda, l'FMI assenyala que les crisis energètica i alimentària, juntament amb les temperatures extremes de l'estiu passat, "ens recorden com seria una transició climàtica descontrolada" pel que fa a l'acció per implementar polítiques que evitin un canvi climàtic catastròfic.