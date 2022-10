El nombre de noves societats mercantils va disminuir un 6,4% el mes d'agost passat respecte al mateix mes del 2021, fins a sumar un total de 5.907 empreses, la xifra més baixa des d'agost del 2020, en plena pandèmia, quan es van crear una mica més de 5.700 societats, segons dades difoses per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Amb la caiguda d'agost, la creació d'empreses encadena cinc mesos consecutius de reculades interanuals després que disminuís un 8,2% a l'abril, un 4,6% al maig, un 6,8% al juny i un 14,4% al juliol.

Per a la constitució de les 5.907 empreses creades a l'agost es van subscriure més de 276 milions d'euros, fet que suposa un 24,4% menys que el mateix mes del 2021, mentre que el capital mitjà subscrit, que es va situar en 46.761 euros, va caure un 19,3% interanual.



Al mateix temps que va disminuir la creació de societats, a l'agost va augmentar la dissolució d'empreses, un 22,2% respecte del mateix mes de l'any passat, fins a un total de 1.558.

Els vuit primers mesos de l'any s'han constituït un 3,6% menys d'empreses que el mateix període del 2021 i han desaparegut un 8,9% més de societats.

De les 1.558 empreses que van tancar les portes a l'agost, el 78,2% ho van fer voluntàriament, el 13,4% per fusió amb altres societats i el 8,4% restant per altres causes.

El 18,2% de les societats mercantils que es van crear el vuitè mes de l'any es dedicava a activitats immobiliàries, financeres i assegurances i el 18,1% al comerç. Pel que fa a les societats dissoltes per activitat econòmica principal, els percentatges més grans es donen en comerç (18,6%) i en construcció (15,5%).

MADRID I CATALUNYA LIDEREN LA CREACIÓ D'EMPRESES

Les comunitats que van crear més empreses a l'agost van ser Madrid (1.309 societats), Catalunya (1.185) i Andalusia, on es van crear 922 empreses. Les regions que menys societats van constituir el vuitè mes de l'any van ser La Rioja (24), Navarra (43) i Cantàbria (54).

12 regions van crear a l'agost menys empreses que el mateix mes del 2021. Els descensos anuals més importants es van produir a La Rioja (-40%), Navarra (-33,8%), Extremadura (-17,5%) i Comunitat Valenciana ( -14,5%), mentre que els únics ascensos interanuals els van protagonitzar Astúries (+33,8%), Balears (+21,1%), Cantàbria (+20%), Canàries (+14%) i Castella i Lleó (+5,6%).