El Govern demana a sanitaris i ciutadans no respondre missatges sospitosos després del ciberatac | @ep

La portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha demanat als professionals del sistema sanitari ia la ciutadania no respondre missatges "sospitosos", després del ciberatac a centres sanitaris catalans detectat la setmana passada.

En roda de premsa el dia de la primera reunió de treball del Govern després de la sortida de Junts, ha dit que l' Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) va analitzar divendres l'abast de la filtració de pirates.

La majoria de filtracions són de fitxers amb dades de gestió, per això els hackers "no han accedit als sistemes d'informació amb dades de pacient".

Tot i això, és probable "que acabi havent-hi alguna dada d'usuaris" filtrat: per això, ha demanat a sanitaris i pacients atenció per evitar possibles suplantacions i per no respondre missatges sospitosos.

Plaja ha recomanat als ciutadans que comprovin si el remitent dels missatges és oficial i els ha recordat que l‟administració pública no demana telemàticament dades bancàries.