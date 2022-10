Brussel·les presentarà el 18 d'octubre la vostra proposta per intervenir el mercat energètic

| @EP

La Comissió Europea presentarà dimarts que ve, 18 d'octubre, un nou paquet de mesures per intervenir el mercat energètic i contenir l'alça dels preus, així com per incentivar la reducció de la demanda i facilitar les compres conjuntes de gas, responent així al encàrrec dels líders de la UE que la setmana passada van reclamar a Brussel·les propostes legislatives "clares".

"Hem de tenir en compte que hem d'actuar junts i basats en un ampli consens", ha indicat la comissària d'Energia, Kadri Simson, en declaracions a la premsa en arribar a una reunió informal de ministres d'Energia de la UE a Praga a la que s'espera que els països defineixin amb més claredat les mesures que esperen i que estan disposats a acceptar.

Més tard, al final de la trobada, la comissària va avançar que la proposta inclourà un "mecanisme temporal per limitar els preus" del gas, els detalls de funcionament dels quals estan per detallar i també el "com mitigar els riscos que inevitablement portarà".

El paquet abordarà igualment la urgència de comptar amb un índex de preus del gas alternatiu al de referència actual, l'holandès Title Transfer Facility (TTF) , perquè aquest “ja no és representatiu” del mercat energètic i augmenta “artificialment” els preus.

En la discussió amb els ministres, la comissària va oferir una "presentació general" a l'avenç en els treballs dels serveis comunitaris per presentar propostes en quatre àrees clau per al bloc: Incentivar la reducció de la demanda energètica, intervenir en els preus del gas , garantir la solidaritat entre els Estats membres i facilitar les compres conjuntes de gas a partir del proper any.

Aquests eixos, que ja va apuntar la cap de l'Executiu comunitari, Ursula von der Leyen, en una carta als líders de la UE la setmana passada, està "en grans línies alineades" amb la posició espanyola, segons ha dit des de Praga la vicepresidenta tercera del Govern, Teresa Ribera.

Tot i això, a ulls d' Espanya , cal encara "una referència molt més clara i ajustada a la realitat" per poder respondre en origen a la crisi, ha precisat la vicepresidenta responsable de Transició Ecològica.

El ministre d'Indústria i Comerç de Praga, Jozef Síkela, el país del qual exerceix la presidència de torn de la UE, ha subratllat en arribar a la trobada a Vint-i-set la urgència d'actuar "ràpid" a nivell europeu per "assegurar el subministrament suficient d'energia" a preus abordables" pels Estats membre aquest hivern.

Tot i que la gran majoria dels ministres han expressat el seu suport a Brussel·les en la recerca de solucions, amb matisos sobre els temps, només el ministre d'Exteriors i Comerç hongarès, Peter Szijjarto, ha estat escèptic i demanat que no hi hagi propostes que puguin posar a risc el subministrament d'un Estat membre, en referència a com podria afectar Hongria el límit al preu en les compres de gas.

"Esperem que la Comissió no faci cap proposta ni el Consell accepti cap proposta que posi en risc la seguretat energètica en algun Estat membre", ha dit a la premsa Szijjarto , abans d'advertir que el seu país no acceptarà mesures que limitin el preu del gas perquè Rússia ha advertit que si es produeixen tallarà el flux.

Després de la reunió d'aquest dimecres a Praga en què els ministres estan cridats a deixar clares a Brussel·les les seves posicions, els caps d'Estat i de Govern abordaran la qüestió energètica a la cimera formal de la setmana que ve a Brussel·les per intentar resoldre els últims esculls i deixar que els ministres concloguin el treball tècnic entre la propera reunió del 25 d'octubre i una probable segona trobada extraordinària a principis de novembre.

El ministre suec, Khashayar Farmanbar , per la seva banda, ha considerat que moltes de les propostes que l'Executiu comunitari ha avançat ja que posarà sobre la taula són "molt bones", per exemple "el suggeriment d' Espanya i Portugal " per desacoblar el preu electricitat del gas. En tot cas, ha dit, la intervenció del mercat ha de ser "limitada" i no llastar la producció d'energies que encara necessita la UE.