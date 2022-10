Kit Digital un programa per a la digitalització de les empreses/@Red.es

Red.es -entitat adscrita al Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital a través de la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial- publica la tercera convocatòria d'ajuts destinats a la digitalització de petites empreses d'entre 0 i

menys de 3 empleats (segment III).

Podeu consultar la convocatòria en pdf: https://boe.es/boe/dias/2022/10/12/pdfs/BOE-B-2022-31240.pdf

En aquesta nova convocatòria es detallen els requisits per sol·licitar els ajuts, les obligacions que contrauen els beneficiaris, els imports màxims dajuda per cada categoria de solucions de digitalització, la justificació, el pagament i control de la implantació de les solucions, entre altres matèries importants.

Aquesta tercera convocatòria compta amb un pressupost inicial de 500 milions dʻeuros i té per finalitat la millora de la competitivitat i del nivell de maduresa digital dʻempreses dʻaquest segment.



La quantia de l'ajuda per a aquest segment serà de 2.000€ i amb ella les pimes i autònoms podran adquirir les solucions de digitalització per a àrees clau com: lloc web i presència a Internet, gestió de xarxes socials, comerç electrònic; la gestió de clients; serveis i eines d'oficina virtual, intel·ligència empresarial i analítica, gestió de processos,

factura electrònica, comunicacions segures, ciberseguretat i les dues noves solucions de digitalització que es van afegir amb la modificació de l'ordre de bases: presència avançada a internet i marketplace.



Serà a partir del 20 d'octubre a les 11 hores quan les petites empreses entre 0 i menys de 3 empleats puguin sol·licitar l'ajuda del programa Kit Digital a través de la seu electrònica de Red.es ( https://sede.red). gob.és ).

El termini per presentar les sol·licituds es mantindrà obert durant 12 mesos.



Com sol·licitar l'ajuda de Kit Digital:



1. Registrar-se a l'àrea privada de www.acelerapyme.es i completar el test d'autodiagnòstic digital que no triga més de 10 minuts.



2. Consultar la informació disponible de les solucions de digitalització del programa Kit Digital, on es podrà escollir una o diverses de les que s'indiquen al catàleg que es pot consultar a www.acelerapyme.es .



3. Sol·licitar l'ajut a la seu electrònica de Red.es ( https://sede.red.gob.es ).



Un cop es comprova que l'empresa compleix els requisits, es concedeix el bo digital. El beneficiari podrà consultar a www.acelerapyme.es el catàleg de solucions bàsiques de digitalització que ofereix el programa Kit Digital i el catàleg dagents digitalitzadors.

Haureu de seleccionar un o diversos agents digitalitzadors per desenvolupar les solucions de digitalització que millor s'adaptin a les necessitats del vostre negoci i subscriure els “acords de prestació de solucions de digitalització”.



Les ajudes són de concurrència no competitiva i s'atorgaran de forma directa i per ordre d'arribada, una vegada realitzades les comprovacions del compliment dels requisits exigits a la convocatòria.



Les empreses interessades en aquesta tercera convocatòria podran consultar les bases reguladores i totes les seves novetats al següent enllaç:



https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-

12734.pdf



RED.ES AGILITZA I FACILITA EL PROCÉS DE SOL·LICITUD A LES PETITES EMPRESES



Per tal de facilitar al màxim l'accés als ajuts, s'ha habilitat la figura del “representant voluntari”, és a dir, que qualsevol tercer sigui persona física o jurídica, degudament autoritzat, pot sol·licitar l'ajut per compte de l'empresa.



A més, seguint la línia d'alleugerir el procés de sol·licitud per a les empreses, sota el lema “zero papeles” , Red.es ha dissenyat un sistema de tramitació molt innovador usant eines de robotització i intel·ligència artificial automatitzat que redueix la càrrega burocràtica, disminueix el nombre de documents a presentar i escurça els terminis de concessió. L'empresa podrà sol·licitar l'ajut sense aportar cap documentació. Serà suficient que l'empresari autoritzi a Red.es a consultar d'ofici els requisits i les obligacions requerits per obtenir la condició de beneficiari, salvaguardant la transparència i seguretat jurídica.



MÉS DE 9.300 AGENTS DIGITALITZADORS



Actualment, el catàleg d‟agents digitalitzadors està compost per més de 9.300 agents adherits. El termini d'adhesió continuarà obert durant tota la durada del Programa, per la qual cosa el catàleg s'anirà ampliant segons es vagin resolent les sol·licituds.



Els agents digitalitzadors són els únics habilitats per subscriure “acords de prestació de solucions de digitalització” amb les empreses beneficiàries dels ajuts del programa Kit Digital i titulars del bo digital, i podran col·laborar en el procés de sol·licitud dels ajuts sent també representants voluntaris , així com en les actuacions de control que se'n derivin.



A més, seran ells els que presentin tota la documentació justificativa i els que rebin el pagament del bo digital cedit pel beneficiari, una vegada se n'hagi acceptat la justificació.

Gairebé 400 milions d'euros del Pla de Recuperació ja han arribat a les pimes.



Fins ara, el programa Kit Digital ha rebut prop de 77.000 sol·licituds per part d'empreses d'entre 10 i menys de 50 empleats i prova de l'agilitat del Programa són les prop de 29.000 ajuts que ja han estat concedits en aquest segment. Aquest nombre d'ajuts concedits equival a uns 344 milions d'euros procedents dels fons europeus

NextGeneration EU .



La primera convocatòria, dirigida al segment d'empreses d'entre 10 i menys de 50 empleats, ha ampliat el termini de presentació de sol·licituds sis mesos més, de manera que estarà obert fins al 15 de març de 2023.



El termini de sol·licitud de la segona convocatòria d'ajudes del programa Kit Digital, adreçada a empreses d'entre 3 i menys de 10 empleats, va començar el 2 de setembre passat i ja s'han rebut al voltant de 50.000 sol·licituds. Només el primer dia es van rebre més de 12.000 peticions. A data d'avui, i poc més d'un mes després de l'obertura de formularis, ja us

han concedit prop de 5.000 ajuts a petites empreses, microempreses i autònoms d'aquest segment, cosa que equival al voltant de 30 milions d'euros procedents dels fons europeus NextGeneration EU.



A més, actualment el portal www.acelerapyme.es compta amb 300.000 empreses registrades.



PROGRAMA KIT DIGITAL



El programa Kit Digital impulsat pel Govern d'Espanya i gestionat per Red.es té com a objectiu promoure la digitalització de petites empreses, microempreses i autònoms i contribuir a modernitzar el teixit productiu espanyol.



Està dotat amb un pressupost de 3.067 milions d'euros, finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationEU, dins el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, l'agenda Espanya Digital 2025 i el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025 , i té l'objectiu de digitalitzar pimes i autònoms de tots els sectors productius a tot el territori nacional durant els propers tres anys.