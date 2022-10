El Congrés vota avui la Llei de startups després d'aprovar més de 70 esmenes que no afecten els incentius | @ep

El Congrés vota aquest dijous el projecte de llei de foment de l'ecosistema de les empreses emergents, la coneguda com a 'Llei de startups', després d'aprovar més de 70 esmenes a la norma, si bé cap no afecta el règim d'incentius fiscals previst pel Govern .

La iniciativa arriba a la Comissió d'Afers Econòmics i Transformació Digital , però en estar advocada al Ple del Congrés haurà de sotmetre's a una altra ronda de votacions a l'Hemicicle per ser aprovada i enviada al Senat.

Fins ara, el Govern ha pactat canvis, principalment amb Cs (13), Junts (4), PP (3), Esquerra Republicana (3) i PDeCAT (3) , i 27 esmenes transaccionals més amb aquests grups, a més de 19 més pactades entre PSOE i Unides Podem.

SILENCI ADMINISTRATIU POSITIU I INCLUSIÓ DE COOPERATIVES

Aquests canvis han servit per incorporar les cooperatives al règim d'empreses emergents, permetre el silenci administratiu positiu en el reconeixement per part de l' Enisa (Empresa Nacional d'Innovació, SA) d'una startup o l'aprofundiment dels criteris a l'hora d'avaluar el grau d'innovació i escalabilitat d'un negoci.

Altres canvis reconeixen la capacitat de l' Agència Tributària per comprovar si es compleixen i mantenen vigents els requisits necessaris per beneficiar-se dels incentius fiscals i eleva el llindar de la penalització prevista per revertir aquests beneficis quan hi hagi una condemna a un dels socis, que només s'aplicaria si el condemnat té almenys un 5% del capital.

D'altra banda, s'equipara l'accés als beneficis per professional altament qualificat per a persones amb estudis de formació professional i s'eliminen els requisits a les empreses per comptar amb aquests treballadors i s'amplia un any més, fins a un total de dos, el permís previst perquè estudiants estrangers d'educació superior puguin trobar feina o iniciar un projecte empresarial un cop concloguin els estudis.

FINAL A L'EXEMPCIÓ D'ARANCELS EN REGISTRE I NOTARI

No obstant això, cap dels canvis no alteren el règim de beneficis fiscals previst en el projecte aprovat pel Consell de Ministres , amb una fiscalitat més favorable tant per a les empreses com per als treballadors.

Lluny d'ampliar aquests incentius, els grups han acordat acabar amb l'exempció dels aranzels notarials o registrals prevista per als emprenedors que s'acullin a l'Estatut d'empreses emergents i completaran la tramitació telemàticament.

Segons el canvi introduït, a què ha tingut accés Europa Press , els aranzels notarials i registrals tindran per a aquestes empreses un cost de 60 i 40 euros, respectivament, sempre que el capital social de l'empresa no arribi als 3.100 euros. El canvi té origen en una esmena del PDeCAT , i també havia estat proposat per Vox .

INFORME DE TRANSPARÈNCIA FISCAL I SUPERVISIÓ D'ALGORITMES

D'altra banda, la norma també ha servit al Govern per impulsar dos canvis legals aliens a la nova normativa de startups, com són la transposició de la directiva de transparència fiscal per a les multinacionals i la creació de l' Agència Espanyola de Supervisió d'Intel·ligència Artificial (IA).

En el primer dels casos, s'obliga tota empresa dominant d'un grup que superi 750 milions d'euros en ingressos anuals a detallar informació separada per cada Estat membre en què operi sobre els ingressos, l'import de beneficis o pèrdues abans d'impostos , o l'import de l'impost abonat.

Pel que fa a la nova agència, es contempla entre els seus objectius la supervisió de la posada en marxa, ús o comercialització de sistemes que incloguin IA i, especialment, aquells que puguin suposar riscos significatius per a la salut, seguretat i els drets fonamentals, i la seva capacitat inspectora i sancionadora.