Un home, davant una oficina del SEPE. Foto: Europa Press

Què passa amb les persones que no han cotitzat prou temps per cobrar la prestació d'atur ? El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha explicat que les persones que no hagin arribat als 12 mesos a la Seguretat Social necessaris per percebre la prestació de l'atur tenen dret a ingressar el subsidi per cotitzacions insuficients.

Aquest està pensat per a qualsevol treballador que hagi quedat sense feina i no hagi aconseguit cotitzar 12 mesos. Cal estar en una situació legal d'atur, inscrit com a demandant d'ocupació, acumular una cotització d'almenys 3 mesos si es compten amb responsabilitats familiars (6 si no se'n tenen), i que els ingressos estiguin per sota del 75% del Salari Mínim Interprofessional (aquesta quantitat el 2022 és de 750 euros).

El SEPE ha apuntat que és imprescindible complir tots els requisits esmentats per tenir dret a rebre-la.

Actualment, l'ajuda (que és compatible amb altres) és de 463 euros, encara que el 2023 augmentarà fins a 480 euros.