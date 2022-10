Signatura del conveni amb Antonio de Luis, director gerent de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo; David López Puig, director de Recursos Humans de CaixaBank, i Gerardo Gutiérrez, director general del Servicio Público de Empleo Estatal / CaixaBank

CaixaBank, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) i la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) han signat un acord per oferir continguts formatius sobre economia, finances i inversió a totes les persones interessades a adquirir nous coneixements per progressar en la seva carrera professional.

David López, director de Recursos Humans de CaixaBank; Gerardo Gutiérrez, director general del SEPE, i Antonio de Luis, director gerent de Fundae, han ratificar el conveni a Madrid, localitat en la qual s'ha celebrat l'acte.

Per a CaixaBank, es fonamental el compromís amb el foment de l'educació financera, així com el suport a iniciatives en favor de la millora de la formació de la població a tots els nivells, plasmades a través d'iniciatives com CaixaBank Dualiza a favor de la Formació Professional.

CURSOS 100% ONLINE DISPONIBLES A TRAVÉS DE "DIGITALITZA'T PLUS"

Els cursos ja es troben a la disposició dels interessats a través de la pàgina web corporativa de Fundae i poden localitzar-se fàcilment a través del cercador de la secció “Digitalitza't Plus”.

En total, són 32 sessions online i impartides per especialistes, entre les quals s'inclou els economistes membres de l'equip de CaixaBank Research i altres experts independents de reconegut prestigi. La formació va dirigida a treballadors assalariats, especialment aquells pertanyents a pimes, així com a autònoms, aturats i, en general, qualsevol persona interessada a adquirir nous coneixements professionals que millorin la seva ocupabilitat.

Els continguts cedits per CaixaBank recullen un gran nombre de temes relacionats amb l'economia i les finances, incloent des de guies bàsiques d'introducció a assumptes com l'operativa en borsa o la comprensió dels estats financers d'una empresa fins a anàlisi de qüestions d'actualitat, com l'impacte del conflicte a Ucraïna en els mercats o el projecte de desenvolupament de l'euro digital, entre d'altres.

Cal destacar el focus que la formació oferta per CaixaBank posa en qüestions relacionades amb la fiscalitat, amb un webinar monogràfic sobre què tenir en compte a l'hora de fer la declaració de la renda i sessions més especialitzades dirigides a persones que inverteixen en productes financers i en accions.

"DIGITALITZA'T PLUS"

Digitalitza't Plus conforma un model de cooperació públic-privat destinat a facilitar de manera gratuïta i fàcil la formació que s'està demandant en el mercat laboral. Es pot accedir directament als recursos disponibles a través de https://digitalizateplus.fundae.es i a través de les pàgines web del SEPE i de Fundae.



SEPE i Fundae són els promotors d'aquest espai. Amb un interès creixent entre les persones treballadores, en els seus tres anys de funcionament, ha superat les 4.900.000 visites i compta amb la col·laboració de 57 empreses privades i entitats públiques estatals i amb més de 1.500 recursos formatius gratuïts.



CAIXABANK, ENTITAT COMPROMESA AMB LA CULTURA FINANCERA



CaixaBank desenvolupa una important labor en el foment de la cultura financera amb iniciatives dirigides a accionistes de l'entitat, clients i també a tota la societat en general. Aquest compromís ha permès, durant molts anys, impulsar el coneixement financer a través d'informació neutra, independent i de qualitat, amb la finalitat d'ajudar en la presa de decisions responsables sobre l'economia personal i familiar.

En aquest sentit, destaca el ‘Programa Aula’, llançat l’any 2010 de manera pionera entre les empreses de l'IBEX35 per dotar als accionistes minoristes de CaixaBank de coneixements sobre economia i finances que els ajudessin a prendre les seves decisions d'inversió de forma més fonamentada.



A més, a través del ‘Programa Funcas de Estímulo de la Educación Financiera’, impulsat per la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) i l’Asociación de Cajas y Bancos creados por las Cajas (CECA), CaixaBank treballa diàriament amb l'objectiu de divulgar coneixement i conscienciar a totes les persones sobre la importància de desenvolupar la seva cultura financera.



CAIXABANK DUALIZA I EL SUPORT A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

CaixaBank Dualiza reforça l'aposta de l'entitat per la Formació Professional i la seva modalitat dual com a part del compromís que CaixaBank manté des de la seva fundació amb els objectius socials i, en concret, amb la millora dels nivells educatius de la població.



CaixaBank Dualiza continua la labor iniciada l’any 2016 per la Fundació Bankia per a la Formació Dual, promovent aquesta modalitat educativa amb l'objectiu de prestigiar i difondre la Formació Professional al nostre país.



Des de l’any 2021, CaixaBank Dualiza ha beneficiat a un total de 21.889 alumnes, 2.677 empreses i més de 1.435 centres educatius a través de les seves quatre línies d'activitat: promoció i impuls de la FP, recerca i orientació.