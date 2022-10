Projecte Plaquemins LNG (EUA) / CaixaBank

CaixaBank ha participat com a banc assegurador en el projecte de finançament de la construcció i explotació de la planta de liqüefacció de gas natural Plaquemines LNG, promoguda per Venture Global LNG, una de les líders en gas natural dels Estats Units. L'operació, que és fins ara l'operació de project finance més gran de l'any al continent, s'ha tancat per un muntant total de més de 13.200 milions de dòlars , sobre els quals CaixaBank assegura 625 milions de dòlars entre les facilitats de finançament de projecte i altres facilitats creditícies relacionades.



D'aquesta manera, l'entitat continua reforçant la seva presència i activitat al sector energètic als Estats Units , on és present des del 2015, quan va obrir la seva oficina de representació a Nova York. Es tracta, a més, de la primera vegada que l'entitat actua com a banc assegurador en un project finance al país, confirmant la creixent presència i experiència de CaixaBank en l'àmbit del finançament de projectes a la primera economia del món.



La planta Plaquemines LNG ocuparà una zona de 2,5 quilòmetres quadrats (632 acres) a Plaquemines Parish (Louisiana, EUA), a 30 quilòmetres al sud de Nova Orleans. Quan estigui a ple rendiment, la planta tindrà una capacitat d'exportació de fins a 20 milions de tones mètriques a l'any, fet que el converteix en un projecte geoestratègic ja que permetrà l'increment de les exportacions de gas natural liquat (LNG) cap a Europa i Àsia , impulsant la diversificació de l'oferta mundial, i contribuint a la seguretat del subministrament energètic d'aquestes economies.

MÉS INFORMACIÓ CaixaBank signa un acord amb el SEPE i Fundae per oferir formació en economia



És el segon projecte de la nord-americana Venture Global LNG en què participa CaixaBank. El 2019, l'entitat va participar en el finançament de la planta de liqüefacció Calcasieu Pass LNG com a Senior Managing Agent, en una operació valorada en total en 7.300 milions de dòlars.

CAIXABANK ALS ESTATS UNITS

CaixaBank és present als Estats Units des del 2015 , quan va obrir la seva oficina de representació a Nova York. L'oficina està centrada en comerç exterior i finançament estructurat i corporatiu . Els sectors d'activitat principals de l'oficina de representació de l'entitat a Nova York són els de les infraestructures, l'energia, l'alimentació i l'aeronàutic. Completant la seva presència al continent nord-americà, CaixaBank compta també amb una oficina de representació a Toronto (Canadà), des del 2018, convertint-se en el primer banc espanyol amb presència física en aquest país.

Des del 2015, als Estats Units, CaixaBank ha participat en 35 operacions de finançament de projectes del sector energètic, entre els quals destaquen per volum les plantes de gas liquat Calcasieu Pass LNG, de Venture Global (2019), les d'energia eòlica onshore Traverse Wind d'Invernergy (2021), la d'eòlica offshore Vineyard Wind (2021), promoguda per CIP i una filial nord-americana d'Iberdrola, o les d'energia solar amb emmagatzematge de bateries Blythe Solar I i Blythe 110 de Nextera Energy (2021).