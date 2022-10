Seu de l'FMI a Washington @ep

Espanya serà un dels països que aconseguirà eludir l'entrada en recessió tècnica el proper any, quan el Fons Monetari Internacional (FMI) espera que el PIB espanyol creixerà un 1,2%, fet que suposa una retallada de vuit dècimes respecte de la seva anterior pronòstic, però manté l'economia espanyola al capdavant del creixement de la zona de l'euro.

" Espanya és un dels països per als quals no preveiem una recessió el proper any, quan tindrà un creixement fort ", ha assenyalat Alfred Kammer, director del Departament Europeu de l'FMI, advertint que l'economia espanyola, com les dels veïns europeus , es veurà llastrada pel debilitament de la demanda i el deteriorament de la confiança dels consumidors.

En aquest sentit, dimarts passat la subdirectora del Departament de Recerca de l'FMI, Petya Koeva Brooks, va reconèixer que el pronòstic de l'FMI per a Espanya resultava pessimista, ja que la institució internacional havia tancat les previsions abans de publicar-se la dada de creixement del PIB a el segon trimestre, que va superar les expectatives, amb una expansió de l?1,5%.

“ Si es fessin ara aquestes previsions per al 2023 probablement veuríem xifres fins i tot més elevades de les que tenim ”, va admetre la representant del Fons.

Tot i això, Kammer ha indicat que Espanya no recuperarà el nivell d'activitat prepandèmia fins a principis del 2024, després d'haver patit el 2020 la caiguda més intensa del PIB entre les economies avançades per la seva elevada exposició a sectors amb un alt component presencial, com la hoteleria i el turisme.