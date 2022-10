El Govern comunica a Brussel·les ingressos extra de 10.500 milions que farà servir per combatre la crisi energètica | @ep

El Govern ha enviat aquest dissabte a la Comissió Europea el Pla Pressupostari del 2023 que, per primera vegada, preveu dos possibles escenaris d'ingressos i despeses a causa del "context d'elevada incertesa" com a conseqüència de la invasió d' Ucraïna per part de Rússia que té "un significatiu impacte econòmic mitjançant una elevada inflació".

El segon escenari contempla una recaptació més gran en uns 10.500 milions de la inicialment estimada que “donarà marge per prorrogar i adoptar aquelles mesures que s'estimi convenient, amb la finalitat de protegir els col·lectius vulnerables, la classe mitjana i treballadora, els autònoms i als sectors productius més afectades per la crisi energètica”.

Així, en concret, el Pla Pressupostari de 2023 recull a l'escenari 1, el més conservador, que els ingressos totals del conjunt de les administracions públiques suposaran un 42,3% del PIB, i ascendiran a 587.609 milions d'euros en termes de comptabilitat nacional . Els impostos arribaran als 344.627 milions, fet que suposa un 7,6% més respecte al 2022.

Aquesta recaptació més gran es deu a l'impacte de les noves mesures fiscals com l'aplicació del tipus mínim a l'impost sobre societats, l'entrada en vigor de l'impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables, i la introducció de mesures no tributàries com el nou gravamen temporal als sectors energètic i financer.

Per la seva banda, al segon escenari per al 2023 es preveu que els ingressos totals del conjunt de les Administracions Públiques suposin un 43% del PIB, ascendint a 597.265 milions d'euros en termes de comptabilitat nacional.

En aquest segon escenari, els impostos arribaran als 354.283 milions d'euros, fet que suposa un 7% més respecte al 2022, però implicaria un alentiment de 5 punts respecte a l'estimació de creixement per a aquest exercici.

Aquest creixement més baix dels ingressos tributaris s'explicaria per la potencial pròrroga per al 2023 de les mesures de rebaixes fiscals en matèria energètica que es contemplen en aquest escenari.

Hisenda indica que el document deixa clar a les autoritats europees que la prioritat dels pressupostos del 2023 són la justícia social, mitjançant l'enfortiment de l' Estat del Benestar , i l'eficiència econòmica a través del creixement i la creació d'ocupació de qualitat impulsada per la transformació del model productiu.

"Tot això sense oblidar el compromís del Govern amb l'estabilitat pressupostària com demostra la reducció de dèficit públic i de deute públic previstos per a l'any que ve i que continuen un camí descendent iniciat el 2021", ressalta.

QUADRE ECONÒMIC "PRUDENT"

El Pla Pressupostari es basa en un quadre macroeconòmic "prudent" contemplat als comptes públics del 2023, que preveu un creixement de l'economia espanyola del 4,4% el 2022 i del 2,1% el 2023, en ambdós casos un creixement per damunt de la mitjana de la zona euro i de les grans economies comunitàries.

El document remès a Brussel·les preveu que el dèficit públic se situarà en el 3,9% el 2023, fet que suposa una reducció del 60% respecte a l'assolit el 2020 amb l'esclat de la pandèmia. També recull una reducció del deute públic del 115,2% el 2022 al 112,4% el 2023.

L'informe inclou l'impacte positiu que el Pla de Recuperació tindrà en el creixement econòmic, que permetrà durant el període 2021-2031 un augment mitjà en el nivell de PIB d'uns 2,6 punts.

Finalment, el document reflecteix el compromís del Govern amb les comunitats autònomes i els ajuntaments, el finançament dels quals assolirà els nivells més alts registrats.