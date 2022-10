Ribera acusa les elèctriques de comportaments poc honestos a la crisi: "No estan jugant net" | @ep

La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha acusat les companyies elèctriques de tenir certs comportaments "no gaire honestos ni deontològicament molt correctes" en el marc de la crisi energètica.

"No estan jugant tan net com correspondria en una situació com aquesta. A la nostra factura falta claredat respecte a les explicacions de com calculen segons quines coses", ha avisat Ribera en una entrevista publicada aquest diumenge per ' La Razón '.

En aquest sentit, ha assegurat que hi ha comportaments de les elèctriques que el Govern ha posat en coneixement de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) perquè creu que “han de ser denunciats”. Entre ells, ha lamentat que “els comercials de determinades companyies quan algú crida a preguntar diguin directament que qualsevol increment de la factura és culpa del Govern ”.

Davant d'aquestes "mentides i falsedats" que generen "soroll" i "dubtes" entre la població, espera que la CNMC comprovi "si hi ha alguna interpretació interessada sobre com aplicar les normes que ha aprovat el Govern".

Ribera ha recordat que el pla de contingència de l'Executiu té l'objectiu d'"encaminar l'estalvi entre tots els actors espanyols, des de la gran indústria i les pimes fins als ciutadans i les administracions". "No volem que hi hagi cap risc d'increment de la pobresa energètica de les famílies i del teixit productiu", ha dit.

En aquest context, espera "solucions europees que permetin reduir dràsticament el preu del gas", de manera que la necessitat de recolzar les famílies "serà menor perquè les factures estaran més contingudes i, per tant, la necessitat de suport serà inferior".

També ha descartat que les recomanacions del paquet de mesures passin a ser obligacions. "Ens permet canalitzar estalvi, ens permet cridar les famílies i els actors socials a ser responsables en el consum de la seva energia, però de cap manera entrar en una cosa que seria molt complexa d'articular, que és vigilar cada ciutadà, cada persona , pel que fa a quin és el seu consum energètic. Això seria una bogeria", ha asseverat.

Igualment, ha afegit que encara que "la situació a Europa és complicada, a Espanya no s'haurà d'arribar als nivells de racionament que molt probablement puguin haver d'abordar els països del centre d' Europa ".

Finalment, Ribera ha confiat que la crisi energètica no s'endugui per davant el Govern perquè aquest està "fent més del que s'ha fet a la major part d'estats membres i amb més anticipació". Tot i això, ha reconegut que "quan es produeixen crisis i quan la gent ho passa malament, tendeix a mirar amb especial intensitat qui està al capdavant del Govern en cada moment".