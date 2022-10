Aquests són els diners que gasta l'Agència Tributària al mes a traduir els documents i la web a les llengües cooficials | @ep

L'Agència Tributària inverteix una mitjana de 47.000 euros al mes en traduccions de documents i continguts de la seva pàgina web a les llengües cooficials de l' Estat , un servei que es presta mitjançant diversos contractes.

Així es desprèn d'una resposta del Govern a unes preguntes registrades al Congrés per diversos diputats de Vox , en què precisa que, des del gener del 2020, l' Agència Tributària ha gastat al servei de traducció a llengües cooficials de l' Estat un total de 1.551.590,57 euros.

L'Agència Tributària, com a part de l' Administració General de l'Estat , tramita els seus procediments en castellà, però les persones que així ho desitgin poden adreçar-se als seus òrgans territorials utilitzant la llengua cooficial de la comunitat autònoma on es trobin.

Per fer efectius els drets dels contribuents que vulguin fer servir la llengua pròpia cooficial, l'Agència Tributària ha realitzat diversos contractes de traducció, segons detalla en la resposta a Vox , recollida per Europa Press.

En concret ara funcionen dos contractes de traducció automàtica a llengües cooficials ia l'anglès, un d'ells integrat a l'arquitectura informàtica de l'Agència Tributària i un altre extern a ella, per a la traducció dels continguts de Seu i Portal web , que actualment es poden consultar en català, valencià i gallec.

MÉS DE 300.000 DOCUMENTS EN DOS ANYS I MITJÀ

També hi ha el contracte per a la prestació dels serveis de traducció a les llengües cooficials i altres idiomes estrangers del contingut de comunicacions escrites adreçades als contribuents i de determinats continguts no contemplats en altres contractes de la Seu Electrònica i els portals de l' Agència Estatal de Administració Tributària.

Aquest contracte no només recull el servei de traducció a les llengües cooficials, sinó que, a més, inclou altres idiomes estrangers com l'anglès, francès i alemany. En concret, comprèn el manteniment d'un glossari de termes en aquestes llengües i de guies d'estil sobre cadascuna, la recepció en castellà i la traducció de continguts i un servei de seguiment online de les traduccions en curs.

Des del 2020, s'han traduït un total de 311.080 documents en llengües coofials, a més de la traducció automàtica dels continguts de la seu electrònica de l' Agència Tributària.