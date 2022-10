El Govern aprova dimarts un paquet de 3.000 milions per alleujar la factura energètica de les llars | @ep

El Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts un nou paquet d'ajudes que mobilitzarà 3.000 milions d'euros dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per rebaixar la factura energètica del 40% de les llars del país davant de l'impacte de la crisi.

El paquet, anunciat dijous passat al Congrés dels Diputats pel president del Govern, Pedro Sánchez, arriba a les portes d'un hivern marcat per la tensió que s'acosta als mercats energètics davant l'amenaça d'un tall total del subministrament de gas natural de Rússia a Europa .

Les mesures vénen així a posar lletra a la música del pla de contingència, anomenat Pla Més Seguretat Energètica, que ha anunciat aquesta setmana l'Executiu per reforçar la protecció dels ciutadans davant la pujada de preus provocada per la guerra a Ucraïna , en el marc del compromís europeu destalvi energètic per reduir el consum de gas.

El nou paquet reforça els bons socials -elèctric i tèrmic, als quals es poden acollir les famílies vulnerables o nombroses- i una nova tarifa regulada perquè les llars amb caldera comunitària puguin beneficiar-se d'un estalvi superior al 50%.

En el cas concret de la rebaixa per a les factures de les calefaccions comunitàries, que estarà vigent fins a finals de 2023, aquesta extensió de l'esquema de protecció de la Tarifa d'Últim Recurs (TUR) de gas natural a una nova TUR d'estalvi veïnal beneficiarà 1,7 milions de llars.

BO SOCIAL

Així mateix, s'inclouran nous descomptes del 40% a la factura elèctrica per a 1,5 milions de llars treballadors amb baixos ingressos i es reforçarà l'actual bo social, a què estan acollits 1,3 milions de llars.

A aquesta nova categoria de consumidor amb dret a un descompte del 40% a la factura de la llum es podran acollir les famílies amb diversos membres la renda conjunta dels quals sigui de prop de 28.000 euros, segons va indicar la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, que va afegir que l'ajuda anirà destinada també a persones que visquin soles i guanyin 16.000 euros, dues persones que visquin juntes i guanyin entre les dues al voltant de 20.000 euros, dos adults i un nen que ajuntin 23.000 euros o un nucli familiar de diversos membres la renda conjunta dels quals es quedi al voltant de 28.000 euros.

També augmentarà el descompte per als consumidors vulnerables del 60% al 65%, augmentarà del 70% al 80% el dels consumidors vulnerables severs i incrementarà un 15% la quantitat d'energia amb dret a aquests descomptes.

Així mateix, s'incrementaran les ajudes del bo social tèrmic, que creix des de la forquilla de 35 euros a 350 euros a l'any –segons la zona climàtica del beneficiari– fins a la forquilla de 40 euros a 375 euros a l'any.

Aquestes mesures s'uneixen així a les que el Govern ha adoptat al llarg de més de l'últim any, com ara la bateria de rebaixes d'impostos o el mecanisme ibèric, i que, segons les estimacions, han estalviat 35.000 milions als consumidors des del juny de 2021.