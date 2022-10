Una empresa catalana capta 919.610 euros dels 'Next Generation' per a medicina personalitzada | @ep

L'empresa catalana Genomcore ha captat 919.610 euros dels fons 'Next Generation' per destinar al desenvolupament d'un projecte d'implementació de solucions de medicina personalitzada per a pacients de càncer amb metàstasi.

Genomcore és especialista en solucions digitals i governança de dades per a la implementació de la medicina personalitzada, i té com a objectiu "canviar la pràctica clínica a l'àrea de l'oncologia a partir d'un millor coneixement de la malaltia de cada pacient", informa la Conselleria d'Empresa i Treball en un comunicat aquest diumenge.

L´empresa ha comptat amb el suport de l´agència per a la competitivitat de l´empresa de la Conselleria d´Empresa i Treball de la Generalitat, Acció, a través de l´Oficina Next Generation.

La iniciativa també integra empreses com la Fundació MD Anderson Espanya, Eurofins, Megalab, Artelnics, Pangaea Oncology, Quibim i Atris Health, que han captat 7,5 milions d'euros de la convocatòria Next Generation de Missions de R+D d'Intel·ligència Artificial per a impulsar el projecte, que té un pressupost total de 10,6 milions.

TESTAR INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I GENÈTICA



El cofundador i ceo de Genomcore, Oscar Flores, ha explicat que amb aquest projecte "per primera vegada es podran testar algorismes d'intel·ligència artificial amb dades genètiques, imatges mèdiques i dades del món real referides al pacient".

Ha considerat que el desenvolupament del projecte permet avançar en la “visió única de Genomcore respecte als reptes tecnològics i de mercat que suposa la implementació de la salut de precisió”.