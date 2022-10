Sánchez Llibre és una persona que aposta pel diàleg i el consens / @CatPress

Sánchez Llibre, un polític que durant molts anys ha estat diputat al Congrés és una persona que aposta pel diàleg, el consens i unir sensibilitats ,una feina que se li dóna bé . Ara aquesta gran experiència l'està aplicant a Foment, on torna a estar a primera línia. Les seves actuacions no passen desapercebudes i amb la situació actual no deixa d'explicar el que considera oportú. Hem parlat amb ell per fer un repàs dels temes d'actualitat.

Com veu l'actual govern de la Generalitat després de la ruptura de Junts amb ERC?

Nosaltres des de Foment sempre ho hem manifestat, i ho reiterem, quan s'ha produït la ruptura dels dos socis de coalició i ERC està governant en solitari: demanem que sigui un govern, sense contradiccions internes, fort, sòlid, eficient i que governi per a tothom els catalans. Alhora que aprovi uns pressupostos competitius, amb la màxima complicitat i el màxim acord amb el primer partit de l'oposició, el PSC, amb el partit amb què ha governat fins ara, JuntsXCat, amb els diferents grups parlamentaris i amb els agents socials per aconseguir uns pressuposts competitius i solidaris. El país necessita uns pressupostos equilibrats, també fiscalment, que deflactin l'IRPF, que vagin en la línia de promoure inversió pública i privada, de la creació d'ocupació, amb l'aprofitament dels Next Generation.



Si no fos capaç d'aconseguir pactar els pressupostos, des del meu punt de vista seria una immoralitat, una greu irresponsabilitzar prorrogar-los en uns moments en què estem -i tant de bo m'equivoqui- a un pas d'una III Guerra Mundial. En uns moments d'una gran crisi econòmica que sortosament no hem vist des de la Segona Guerra Mundial i en què venim d'una crisi del coronavirus que encara no hem superat. També amb una crisi energètica que deriva de la Guerra d'Ucraïna. Foment reclama un govern fort, sòlid, que lideri el president de la Generalitat que pugui plantejar i donar com a resultat de la gestió l'aprovació d'uns nous pressupostos de la Generalitat. Si no ho aconseguís i si s'haguessin de prorrogar seria, insisteixo, una immoralitat i una gran irresponsabilitat. No ens ho podem permetre.

Sembla que no es produirà aquesta complicitat amb el primer partit de l'oposició perquè Junqueras no vol?

Els empresaris sempre hem plantejat i demanat estabilitat política, econòmica i seguretat jurídica. Si no hi ha possibilitat de tirar endavant els pressupostos amb els grups polítics que van portar a la investidura el senyor Aragonès, per evitar aquesta immoralitat, cal anar a la resta de grups polítics i per això hi ha el Parlament, per pactar-los.



L'ha sorprès la sortida de Junts del Govern? Considera una ingenuïtat que Junts fes la consulta a les seves bases?



No puc entrar en valoracions sobre les idees polítiques dels diferents partits, sinó demanar estabilitat política i econòmica. Ens agrada sempre que els governs acabin la seva legislatura. Independentment que després cadascú li reclami el que és seu, però volem governs forts i entenem que seria una irresponsabilitat plantejar unes eleccions

Altres partits polítics dins de l'arc parlamentari plantegen una moció de confiança i unes urnes. És irresponsable plantejar unes eleccions?



Ja he dit que en uns moments com en els que estem a punt d'una III Guerra Mundial, segons hem llegit als mitjans de comunicació amb el conflicte entre Rússia i Ucraïna, cal garantir el benestar de la gent, garantir i evitar el patiment de persones, famílies, autònoms i pimes i la millor manera de garantir la cohesió social i garantir la solidaritat del govern cap als catalans és tenir aquests pressupostos. Tot el que no sigui anar en aquesta direcció segueixo pensant que és una immoralitat i una greu irresponsabilitat atesa la conjuntura en què ens trobem.

Si es prorroguen aquests pressupostos, es perden prop de 3.000 milions d'euros?



Per això he dit que volíem uns pressupostos competitius, equilibrats fiscalment. Als pressupostos de la Generalitat deu, com deia anteriorment deflactar-se l'IRPF. Han de ser uns pressupostos solidaris. Orientats a la generació d'inversió pública i privada, a la creació de llocs de treball, a una bona gestió i aprofitament dels fons Next Generation



Com analitza els pressupostos del govern central?



Té aspectes positius i molts recursos s'han destinat a la inversió pública que comportaran inversions que acceleraran el creixement de l'economia espanyola. Són uns pressupostos socials i aquests són els aspectes positius. Al mateix temps, però, veig que són uns pressupostos excessivament optimistes amb les previsions de creixement d'inversió de capital, de generació de llocs de treball. Difícilment es podran complir perquè les previsions són massa optimistes, i alhora, veig que s'han plantejat uns ingressos als pressupostos sustentats per una increïble voracitat fiscal que és un atac frontal a l'economia de les mitjanes i petites empreses, dels autònoms, l'economia productiva en general i que perjudica moltes famílies i la classe mitjana. Seria interessant que fossin compensats per mesures per buscar una fiscalitat equilibrada.

En l'actual conjuntura pensen que s'ha de produir un pacte de rendes, dins o fora dels pressupostos?



Dins de l'ecosistema econòmic motivat per la conjuntura política de la guerra , el context internacional de l'economia xinesa, la nord-americana, de les previsions de la Unió Europea, a Foment sempre hem plantejat que el president del Govern espanyol hauria de liderar un pacte de rendes, nosaltres en diem un pacte de solidaritat, de responsabilitat per assolir un gran acord entre els agents socials, agents econòmics, els funcionaris públics i els pensionistes per intentar assolir a través d'aquest pacte de rendes una lluita efectiva contra la inflació.



Entenem que els pressupostos generals de l'Estat s'haurien d'haver elaborat sota el paraigua d'aquest gran pacte de rendes per ser competitius i efectius per lluitar contra la inflació els dos anys vinents. Amb les dades que tenim a sobre de la taula, entenc que el president del govern espanyol és capaç de liderar un pacte d'aquestes característiques. I sota aquest pacte de rendes es pugui incorporar la negociació. Ho anem plantejant des de juny d'aquest any .



A la llum del que parla del pacte de rendes i tenint en compte les dades que es donen sobre la desacceleració en la creació de llocs de treball a Alemanya que llastarà la resta de països europeus. Aquest pacte de rendes permetrà la sostenibilitat del sistema de pensions?

He dit que els pressupostos de l'estat eren excessivament optimistes. Perquè aquesta setmana el Fons Monetari Internacional ha previst l'evolució de l'economia europea: l'alemanya italiana i francesa, els països més afectats per la crisi energètica. I ha rebaixat les previsions que havia plantejat la UE a aquests països i concretament també a Espanya. Entrarem en recessió durant més de dos trimestres i això també afectaria l'economia espanyola en les previsions de la Comunitat Europea del 2,1% que no es compliran i tot això probablement influirà en la creació de nous llocs de treball i en els ingressos de la Seguretat Social.

Per això plantegem aquest pacte de rendes i aconseguir que les classes més desafavorides guanyin més i les classes més riques, menys, encara que vegin minvats les seves rendes i rendiments en benefici de buscar aquest equilibri a la societat. és cert que en aquests moments hi ha hagut una destopada de les quotes de la Seguretat Social pagades pels empresaris, darrere seu i denunciem aquesta destopada d'un impost que anirà en contra de la contractació, d'un impost en contra de la generació de llocs de treball i una certa manca de solidaritat amb la CEOE que ha treballat a fer propostes sobre quina havia de ser la direcció de la sostenibilitat del sistema de xarxa social amb els empresaris. Hi ha faltat solidaritat, ha faltat complicitat per part del Govern.



Se senten marginats?



El diàleg social està per acordar tots aquells temes sobre la creació de llocs de treball, la solidaritat i la sostenibilitat de les pensions amb pactes entre patronal i sindicats. Alhora hi ha qüestions que depenen del Govern com les inversions i en aquest terreny també hi ha d'haver un acord tripartit entre el govern, patronal i sindicats. Aquí no és que hi hagi hagut negociació, hi ha hagut manca de solidaritat greu en no buscar la complicitat amb els empresaris. El Govern ha d'esmenar els seus errors i cercar en el futur la complicitat de la CEOE per poder continuar treballant de manera transparent per aconseguir la solidaritat i la complicitat.

Un dels grans problemes a solucionar és el de les infraestructures que ja ve de lluny, no?



En primer lloc, afirmo que com ja hem dit en diferents ocasions hi ha hagut un maltractament per part del govern d'Espanya respecte a les inversions a Catalunya. Quan parlo de maltractament, vull dir que no s'ha complert, tal com està plantejat a l'Estatut, que les partides haurien de correspondre al pes de l'economia catalana respecte de l'espanyola que estaria al voltant del 19% de les inversions. És cert que en els darrers governs socialistes s'han plantejat quantitats similars al voltant del 16-18%. Al mateix temps, però, s'ha donat un incompliment total respecte a les execucions. Cal complir les lleis i la llei de pressupostos de l'Estat és la llei més important de l'Estat. En aquest cas, una part de la llei, pel que fa a les inversions de l'Estat a Catalunya, s'ha incomplert . Penso sincerament que això és una autèntica vergonya . És una vergonya l'incompliment de la llei més rellevant de la legislatura de les Corts. Des d'aquest punt de vista per esmenar aquest greu error reiteradament posat de manifest que ha suposat un dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya, el Govern i l'Estat haurien d'arribar a un acord amb la màxima transparència que impliqui que les inversions que planteja Catalunya s'han de complir i executar al 100%. I l'Estat s'ha de comprometre que la part no executada s'ha de traspassar a un fons de la Generalitat perquè sigui l'administració catalana la que l'executi. No es pot perdre allò que ha estat pressupostat .



I hi ha un altre punt molt rellevant que la Generalitat hauria de demanar al govern de l'Estat. Fa anys que tenim greus disfuncions a Rodalies. Ha arribat el moment que la Generalitat demani el compliment del traspàs de servei de Rodalies, Regionals i Avant de Catalunya. Ha de traspassar la gestió al govern de la Generalitat. Assumir el control i la gestió integral dels serveis a través dels Ferrocarrils de la Generalitat i alhora traspassar la titularitat d'estacions, trens, vies i catenàries, personal, el manteniment dels serveis i l'execució de totes les millores.



Durant tots aquests anys ha estat damunt la taula de diàleg aquest traspàs, però no s'ha materialitzat encara. Ara, per donar satisfacció a tots els usuaris de Rodalies de Renfe, més de 300.000 a l'any, s'hauria de materialitzar aquest any. Foment ho porta reclamant des de fa anys. La Generalitat ho ha de demanar a la taula de negociació. És un tema molt important i l'Estat i la Generalitat donarien exemple de traspassos reals que afecten els ciutadans de Catalunya. Molts catalans ho estem esperant.



Com contempla les eleccions de la CEOE amb un candidat o dos?



Des de Foment de Treball hem manifestat des que es van plantejar per al 23 de novembre les eleccions, que volem una CEOE més participativa i amb més debat en profunditat, sobretot, pel que fa a les mitjanes i petites empreses i als autònoms i més transparent . Nosaltres sempre hem dit públicament el que pensem privadament, al marge de si hi ha un o dos candidats. Aquesta és la nostra postura.