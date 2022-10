Foto: Europa Press



La vicepresidenta primera del Govern i ministra d'Afers Econòmics i per a la Transformació Digital, Nadia Calviño, ha anunciat aquest dilluns 17 d'octubre que el Govern espanyol sol·licitarà a la Comissió Europea el tercer desemborsament dels fons europeus abans del proper 11 de novembre . "L'any passat vam enviar la sol·licitud l'11 de novembre i ho farem abans d'aquesta data", ha respost Calviño en ser preguntada per quan Espanya demanarà a Brussel·les el tercer pagament dels fons de reconstrucció europeus.

Calviño, en declaracions a RNE, ha assegurat que Espanya està en contacte amb la Comissió de manera constant i ha negat la informació que es va publicar fa uns dies en alguns mitjans que Brussel·les hagi amenaçat Espanya de no lliurar-li més fons per falta de transparència en la gestió dels mateixos.

La vicepresidenta primera ha subratllat que "hi ha molta gent que no ha entès" que aquests fons tenen mecanismes de seguiment diferents dels fons estructurals, per exemple, a través del compliment de les reformes compromeses, i ha insistit que el Govern ha posat un "gran èmfasi" a la transparència.