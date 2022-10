La consellera Jordà, en una intervenció al Parlament. Foto: Europa Press

La consellera d'Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació, Teresa Jordà , ha assegurat que els Pressupostos del 2023 ja contemplen l'impost als creuers. "Ho tenim per aplicar-ho", ha subratllat en una entrevista a TV3 aquest dilluns 17 d'octubre, en què ha apostat per ratificar els comptes amb el suport de Junts i treballar amb la CUP i els comuns , si bé ha defensat parlar amb altres les forces polítiques.

També preveu aprovar abans de final d'any un impost a les activitats econòmiques en funció del que contaminin, tot i que segons ella no està contemplat als comptes del 2023, i ha atribuït el seu retard a la guerra d'Ucraïna i l'augment de preus. "Si la situació econòmica no fos la que tenim en aquests moments, crec que ja ho tindríem", ha dit.

Preguntada per l'impost sobre les emissions de carboni dels vehicles de tracció mecànica, ha xifrat la seva recaptació entre els 30 i els 40 milions d'euros, davant dels 160 milions previstos inicialment, que el 2022 no es van augmentar com preveia la norma pel escenari econòmic.

Ha sostingut que el Govern el 2023 destinarà igualment tots els recursos que tenia planificat recaptar polítiques mediambientals, com ha assegurat que s'ha fet aquest any. A més, Jordà ha insistit a aplicar la Llei del Canvi Climàtic aprovada el 2017 i que, al seu parer, ha estat congelada, i ha reivindicat fer-ho "sense deixar ningú enrere".

ENERGÈTICA PÚBLICA



La consellera ha destacat que l'empresa energètica pública de Catalunya, que actuarà sota la marca de l'Energètica , neix "amb la idea de transformar d'una manera real econòmicament i socialment" i de posar l'energia al servei del bé comú.

Ha explicat que ella no exercirà com a presidenta de l'organisme, sinó que la direcció assumirà un model semblant a la de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), i que l'equip encara no està tancat.