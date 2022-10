Models de Zara /@EP

Inditex està estudiant la possibilitat de vendre el seu negoci a Rússia en un context marcat per la guerra d'Ucraïna, encara que podria continuar operant al país amb Zara, que canviaria de nom, mentre que Massimo Dutti, Oysho o Zara Home abandonarien el mercat rus per complet.



Fonts consultades per 'Kommersant' han explicat que la transferència del negoci rus d'Inditex als socis portarà de sis mesos a un any i han assenyalat que Massimo Dutti, Oysho i Zara Home abandonaran completament el mercat rus , mentre que la resta de marques, entre elles Zara, obriran amb altres noms i amb noves col·leccions no abans de la primavera del 2023.



Rússia constitueix al voltant del 8,5% del resultat net dexplotació (Ebit) global del grup . En concret, el resultat abans d'impostos d'aquest mercat va ser de 86 milions d'euros el 2020 (229 milions d'euros el 2019), amb unes vendes properes al 5% del total, fet que suposa més de 1.000 milions d'euros.



La companyia fundada per Amancio Ortega va ressaltar en aquell moment que totes les botigues operaven en règim de lloguer , per la qual cosa la inversió no era rellevant des del punt de vista financer.

