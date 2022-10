Bateria de càrrega ràoida/ @PSU

Científics de la Universitat Estatal de Pennsilvània han presentat un avenç important en el disseny de les bateries dels vehicles elèctrics que permet que una bateria típica d'un vehicle elèctric es carregui en 10 minuts.



La tecnologia de càrrega ràpida fa possible que els vehicles elèctrics es redueixin de 150 a 50 kWh sense que els conductors sentin ansietat per l'autonomia, cosa que els fa més econòmics i eficients.



L'avenç se centra en un nou mètode que regula la temperatura de la bateria , necessària per optimitzar el temps de càrrega i el rendiment. Les bateries funcionen amb més eficàcia quan estan calents, però no gaire. Fins ara, depenien de sistemes externs i voluminosos de calefacció i refrigeració per regular la temperatura de les bateries, que responen amb lentitud i desaprofiten molta energia.

Wang i el seu equip van decidir regular la temperatura des de linterior de la bateria. Van desenvolupar una nova estructura de bateria que afegeix una làmina de níquel ultrafina com a quart component, a més de l'ànode, l'electròlit i el càtode. Actuant com a estímul, la làmina de níquel autoregula la temperatura i la reactivitat de la bateria, cosa que permet una càrrega ràpida de 10 minuts en gairebé qualsevol bateria de vehicle elèctric.

