La ministra d'Hisenda i Funció Pública, Maria Jesús Montero

Els contribuents que guanyin menys de 35.200 euros veuran com el 2023 les retencions de l'IRPF a les seves nòmines es reduiran com a conseqüència d'un ajust derivat de la rebaixa de l'impost per a les rendes de fins a 21.000 euros anuals i de l'elevació de 14.000 a 15.000 euros. salari brut anual a partir del qual es paga per aquest impost.

Així figura a l'esborrany de reforma del reglament de l'IRPF, en fase d'informació pública i que avança aquest dimarts 'Vozpópuli', en què es fixa el llindar de renda de 35.200 euros a què s'estén la reducció de la retenció a partir de 2023, quan entrarà en vigor la rebaixa de l'IRPF.

Al text de l'esborrany s'explica que l'allargament dels llindars per a l'aplicació de la reducció per obtenció de rendiments del treball (en aquest cas fins als 21.000 euros) obliga a ampliar el llindar de rendiments als quals és aplicable el límit de la quota de retenció previst, que s'estableix en 35.200 euros.

Concretament, es modifica l'article 83.2 del reglament de l'IRPF i s'especifica que quan el contribuent obtingui una quantia total de retribució no superior a 35.200 euros anuals , la quota de retenció tindrà com a límit màxim el resultat d'aplicar el percentatge del 43% a la diferència positiva entre l'import de la quantia total de retribució i el que correspongui, segons la seva situació, dels mínims exclosos de retenció previstos.

Això a la pràctica suposa que els contribuents amb rendes de fins a 35.200 euros bruts anuals veuran reduïdes les seves retencions de l'IRPF durant l'any 2023, si bé, com que no s'han modificat els tipus i la rebaixa fiscal només afecta les rendes de fins a 21.000 euros , quan facin la declaració de la renda el 2024 hauran d'ajustar el que paguen a Hisenda.

Així, els contribuents amb uns ingressos d'entre 21.000 euros i 35.200 euros als quals surti a pagar, pagaran una mica més, i als que els surti a tornar, rebran una mica menys, en haver gaudit el 2023 d'una retenció menor a la que realment els corresponia.

MÍNIM EXEMPTE MÉS ELEVAT



Així mateix, com a conseqüència d'aquesta rebaixa fiscal, el reglament de l'IRPF especifica també els llindars de renda a partir dels quals s'aplica retenció de l'IRPF, que amb caràcter general s'estableix en 15.000 euros. En canvi, per a un contribuent solter, vidu, divorciat o separat legalment, amb un fill, el límit exempt són 17.270 euros (18.617 amb dos fills o més).

En la mateixa línia, per a un contribuent el cònjuge del qual no obtingui rendes superiors a 1.500 euros anuals, excloses les exemptes, el límit de renda que no paga per IRPF s'estableix en 16.696 euros, que puja a 17.894 euros en el cas d'un fill ia 19.241 euros, amb dos fills.