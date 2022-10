João Mira Gomes durant la seva intervenció per esmorzar de la Fundació CEDe/ @FCEDE

En el mateix esmorzar, presentat per Pau Herrera , Secretari del patronat de la Fundació CEDE i moderat per Ignacio Álvarez-Rendueles, Conseller Executiu del banc BPI, Mira-Gomes ha abordat els tractats de cooperació entre Espanya i Portugal, així com les polítiques impulsades pel país lusità en matèria d'infraestructures o la recuperació econòmica poscovid.

La Fundació CEDE, presidida per Isidre Fainé , integra 37 associacions que representen més de 155.000 directius. Contribuïm a crear espais per compartir, dialogar i reflexionar sobre temes que puguin interessar els empresaris i directius d'aquest país.

Segons l'ambaixador portuguès, João Mira Gomes , i en referència a la recuperació després de la pandèmia, a Portugal "estem en una bona trajectòria" , recordant que actualment "hem deixat enrere el problema del deute i s'han incrementat les xifres de turisme que teníem el 2019". Alhora, ha destacat que els reptes que va suposar la pandèmia "s'han superat gràcies a les polítiques europees".

En aquest sentit, Mira-Gomes ha indicat que "les exportacions per a Espanya s'estan recuperant", destacant que l'any 2021 les mateixes es van situar en "un 12-14% més que el 2019 i ara ho superem amb escreix", cosa que demostra "que l'economia i els empresaris s'han sabut adaptar".

Durant la seva intervenció, Mira-Gomes ha recordat que Portugal ha aconseguit un "gran acord amb els salaris i les pensions", cosa que, ha dit, és vital "per a l'estabilitat i per poder afrontar aquest hivern davant la complexa situació geopolítica".

PORTUGAL APOSTA PER LES INVERSIONS EN ENERGIES RENOVABLES

Mira-Gomes ha recordat, durant l'esmorzar organitzat per CEDE, que el Govern portuguès, a través dels seus pressupostos, ha fet una inversió propera als 17.000 milions d'euros en energies renovables els darrers anys. A més, ha assenyalat que Portugal i Espanya estan en un "mercat comú elèctric" . En aquest sentit, ha apuntat que Portugal també aposta "enormement" per diferents qüestions que inclouen les connexions amb Espanya, així com amb el conjunt d'Europa, a més del desenvolupament tecnològic, continuant amb l'atracció d'inversions estrangeres .

En aquest sentit, Mira-Gomes ha indicat que "Portugal exporta més a Espanya que a França i Alemanya en conjunt" , així com que Espanya "exporta més a Portugal que a Amèrica Llatina", cosa que segons l'ambaixador, "ens dóna una idea de la relació entre els dos països”, que ha qualificat com “una gran oportunitat estratègica”.

TURISME I INFRAESTRUCTURES

Segons l'ambaixador portugues: "Cal parlar de la Xina, però des del punt de vista del reforçament de l'autonomia estratègica d'Europa"

L'ambaixador de Portugal a Madrid, ha assenyalat que el turisme, "el qual té un pes important al nostre PIB, s'està recuperant". Així mateix, Mira-Gomes ha precisat que el país "està atraient un gran nombre de turistes amb més capacitat econòmica", alhora que es treballa per aconseguir un "turisme sostenible" . En aquest sentit, ha apuntat que, en l'actualitat, "ja s'estan desenvolupant estratègies conjuntes de turisme transfronterer amb Espanya", com la coneguda Estratègia Comuna de Desenvolupament Transfronterer, un document marc que permetrà abordar conjuntament el repte demogràfic, així com el creixement econòmic, la generació d'ocupació o la connectivitat entre els dos països .



Mira-Gomes també ha fet referència a l'alta velocitat, en indicar que la "màxima prioritat" per a Portugal és connectar les dues ciutats més importants del país: Lisboa - Porto , “el que permetrà posteriorment la connexió entre Porto i Vigo”. Alhora, Mira-Gomes ha assenyalat que la connexió entre Sines i la Plataforma Logística de Badajoz estarà llesta a finals de l'any 2023. Està igualment prevista la connexió d'alta velocitat Aveiro-Salamanca per arribar a Madrid a través de Medina del Campo .

EL PES DE LA XINA A LES RELACIONS INTERNACIONALS

A l'esmorzar organitzat per CEDE , també s'ha posat en context la relació de Portugal amb la Xina , així com amb el conjunt d'Europa. En aquest sentit, Mira-Gomes ha precisat que "si mirem les infraestructures crítiques a Europa, així com el sector portuari a Grècia, la Xina ja és present", a la qual cosa ha apuntat "cal parlar de la Xina, però des del punt de vista del reforç de l'autonomia estratègica d'Europa".

"Amb l'arribada de la Covid-19¬- ha indicat Mira-Gomes- hem passat a dependre de molts països fora de la Unió Europea", cosa que ens obliga a "reforçar el paper d'Europa en sectors fonamentals", i posa de manifesto la importància de "potenciar les oportunitats extraregionals entre Portugal i Espanya", indicant que "tenim la capacitat de ser un punt d'entrada d'energia i ser proveïdors d'energies renovables per a Europa", i per això, "hem de tenir connexions i infraestructures potents" ”.

En conclusió, Mira-Gomes ha assenyalat que aquest és el moment perquè els dos països cooperin d'una manera més estreta perquè, en conjunt, tinguin més pes a la Unió Europea.