Presentació de la Càtedra Cobas AM sobre estalvi i pensions. - JAVIER ARIAS

Reduir a la meitat les pensions , duplicar les contribucions i endarrerir la jubilació als 74 anys són accions "necessàries" per restablir el sistema de repartiment espanyol, segons ha assenyalat el professor d'economia de l'IESE, Javier Díaz-Giménez , durant la presentació de la Càtedra Cobas AM sobre estalvi i pensions.

L'economista ha incidit durant la seva intervenció que el sistema de pensions espanyol té una sèrie de problemes , com la generositat de les pensions davant les cotitzacions o que el pacte intergeneracional de les pensions no és creïble, entre d'altres.

Entre les solucions possibles, Díaz-Giménez ha destacat l'augment de l'estalvi per a la jubilació per part dels ciutadans.

L'economista es va pronunciar sobre això a la presentació de la Càtedra Cobas AM sobre estalvi i pensions, llançada per la gestora i per l'IESE i de la qual ell mateix serà titular.

La càtedra té els objectius de divulgar la previsió social complementària, generar coneixement sobre les limitacions del sistema públic i desenvolupar eines de càlcul que permetin estimar lestalvi necessari en funció de les necessitats particulars, entre altres.

"Com jo ho entenc és passar d'un sistema de repartiment a un sistema mixt, en què, dins d'un mínim garantit per l'Estat, el complement l'ha de treballar un personalment. És una combinació de totes dues coses. partir”, ha destacat el president i conseller delegat de Cobas AM, Francisco García Paramés.