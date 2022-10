Foto: Europa Press

La forta caiguda en el preu del gas natural , que ha situat el preu de referència per a les centrals de gas per a aquest dijous 20 d'octubre als 31,77 euros per megawatt hora (MWh), deixarà sense aplicació temporalment l'excepció ibèrica .

Així, el preu de referència per a les centrals de gas se situa per primera vegada des que va entrar en vigor el mecanisme, a mitjans de juny, per sota del límit de 40 euros/MWh i es queda sense poder ser aplicat, encara que es tornarà a reactivar quan superi novament aquesta barrera.

D'aquesta manera, el preu mitjà de la llum per als clients de tarifa regulada per aquest dijous serà el que marca el mercat majorista, el denominat pool , que serà de 86,66 euros/MWh, un 7,7% superior al d'ahir dimecres, segons dades provisionals de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE).

El preu màxim es registrarà entre les 9 i les 10 de la nit, amb 122,96 euros/MWh, mentres que el mínim per a la jornada, de 64,22 euros/MWh, es donarà entre les 3 i les 4 de la tarda .

El mecanisme ibèric, que va entrar en vigor el 15 de juny passat, limita el preu del gas per a la generació elèctrica a una mitjana de 48,8 euros per MWh durant un període de dotze mesos, cobrint així el proper hivern, període en què els preus de lenergia són més cars.

En concret, l'excepció ibèrica fixa un camí per al gas natural per a generació d'electricitat des d'un preu de 40 euros/MWh els sis mesos inicials (fins al 15 de desembre), i posteriorment, un increment mensual de cinc euros/MWh fins a la finalització de la mesura.