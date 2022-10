Arxiu - La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, durant el debat sobre l'estat de la UE al Parlament Europeu a Brussel·les.

Els inspectors de la Comissió Europea han estat durant la seva estada a Madrid a la seu del Ministeri d'Hisenda , on hi ha l'Autoritat Responsable del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència, atribuïda a la Secretaria General de Fons Europeus del Ministeri d'Hisenda que s'encarrega de respondre davant les institucions europees.

La missió dels deu 'homes de negre' és vigilar com reparteix el Govern els fons europeus entre les 17 comunitats autònomes. Els tècnics de la Comissió Europea han acudit a altres organismes econòmics i financers, com el Ministeri d'Economia , la CNMV , la Direcció General d'Assegurances i l' Institut Nacional d'Estadística .





Les darreres dades que l'Executiu ha lliurat al Congrés dels Diputats reflecteixen que les regions del PSOE han rebut una mitjana de 502 euros per cada habitant, mentre que les del PP només 387 euros. Això suposa que les autonomies socialistes han rebut 115 euros més que les del PP. Una dada que pràcticament duplica els 60 euros de diferència que existien a finals del mes de gener passat amb xifres de l'any 2021.

Cinc de les nou comunitats del PSOE lideren la llista de repartiment per càpita i cal anar fins a la sisena posició per trobar-ne una del PP.

En canvi, fonts governamentals defensen que Brussel·les està sent especialment estricta amb Espanya pel que fa a la transparència i la claredat de les convocatòries i pel que fa als repartiments i la col·laboració amb les autonomies perquè, d'alguna manera, s'estan sentant les bases d'un mecanisme nou per a qui també s'està preparant sobre la marxa la mateixa Comissió.

Cal ressenyar que el Ministeri d'Hisenda ha decidit substituir aquesta setmana la persona encarregada del seguiment i el control dels fons europeus, Rocío Frutos. Aquest canvi es va produir tot just uns dies després que transcendís l'amenaça de la UE a l'Executiu sobre que es podrien congelar l'arribada de més partides de diners en cas que no es posi en marxa a ple funcionament el mecanisme de control dels diners procedents d'Europa a.



Aquesta “vigilància especial” a Espanya s'explica, argumenten a Brussel·les, on és el país, juntament amb Itàlia, que més diners rebrà d'Europa. Li corresponen almenys 81.606,7 milions d'euros en ajudes directes per a l'adopció de reformes de pes, que obligaran el Govern de Pedro Sánchez a presentar dos informes a l'any a les autoritats comunitàries amb els objectius aconseguits.