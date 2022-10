El president de Foment (dreta), Josep Sánchez Llibre i la presidenta de Fagem (esquerra), Roser Moré - FOMENT

Foment del Treball i la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme ( Fagem ) han apostat per augmentar el potencial industrial del Maresme (Barcelona), de l'actual 15% al 25%, abans del 2030, segons un comunicat aquest dijous de les dues entitats .

En una reunió, el president de Foment, Josep Sánchez Llibre; la presidenta de Fagem, Roser Moré i la presidenta de la Federació d'Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Fagem), Maria Helena de Felipe, han explicat el procés d'integració de Fepime a Foment, iniciat per "reforçar la defensa de la petita i mitjana empresa".

Han destacat que amb la integració de Fepime a Foment se'n beneficiaran tant les pimes com el teixit empresarial de la comarca del Maresme , que compta amb gairebé 38.000 empreses, de les quals prop d'un 95% són pimes.

Durant la reunió s'han tractat qüestions com les connexions amb Barcelona i la resta del territori, així com la "necessitat d'una col·laboració publicoprivada i el reimpuls del Maresme com a destinació turística".

Sánchez Llibre s'ha compromès que aquesta reindustrialització "sigui una realitat" el 2030.