Arxiu - El president de la Confederació Espanyola de Caixes d'Estalvis (CECA), José María Méndez, amb la presidenta de l'Associació Espanyola de la Banca, (AEB), Alejandra Kindelán. - Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu

La proposta que el sector financer ha presentat al Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital per ajudar els clients vulnerables a fer front al pagament de les seves hipoteques després de la pujada dels tipus d'interès preveu estendre el termini d'amortització dels préstecs fins a cinc anys.

Així ho recull l' esborrany de reial decret pel qual s'aprovaria aquest protocol temporal d'extensió de terminis per a deutors hipotecaris afectats per la pujada de tipus en l'actual context inflacionista, que té per objecte establir el marc i els criteris generals per aplicar mesures de alleujament a determinats deutors afectats per l'augment de l'import de les quotes del préstec hipotecari derivat de la pujada de l'euríbor en l'actual context inflacionista.

El període màxim dextensió del préstec hipotecari serà de cinc anys, sempre que el termini damortització del préstec no superi els 40 anys des de la seva concessió (en aquest cas el termini màxim serà el que determini una durada total no superior a 40 anys) i que la quota resultant de la novació no sigui inferior a la darrera existent abans de la revisió del tipus.

Un cop el banc i el client acordin l'ampliació del termini d'amortització, el principal pendent del préstec s'amortitzarà mitjançant les noves quotes periòdiques i continuarà meritant l'interès que correspongui d'acord amb les clàusules pactades inicialment.

Gràcies a l'extensió del termini, es reduirà l'import de les quotes periòdiques del préstec hipotecari que resultarien de l'increment del tipus d'interès, cosa que contribuirà a reduir la càrrega financera de les famílies durant un període de temps específic.

El protocol estarà en vigor durant 12 mesos des de la data de la publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) del Reial decret llei i serà d'adhesió voluntària per part de les entitats de crèdit.

Això sí, els bancs que s'adhereixin al protocol estaran obligats a aplicar les mesures que conté quan el deutor acrediti que està situat dins de l'àmbit d'aplicació establert. L‟adhesió de l‟entitat s‟entendrà produïda per un termini d‟un any de durada.

Per acollir-se a la mesura, els deutors han de complir una sèrie de requisits, com que la seva hipoteca s'hagi encarit un 30% després de l'actualització de tipus, que els ingressos familiars no superin tres vegades l'indicador públic de rendes amb efectes múltiples (Iprem) ) anual en 14 pagues (és a dir, 24.318 euros a l'any) i que, després de la revisió de tipus, la quota hipotecària superi el 40% dels ingressos nets de la unitat familiar.

Quan un client sol·liciti la modificació de les condicions de la seva hipoteca acollint-se al nou protocol, les entitats tindran un termini de 45 dies per donar una resposta.

Les entitats hauran d'informar el Banc d'Espanya sobre les operacions que formalitzin en virtut del protocol i també informar adequadament els seus clients sobre la possibilitat d'acollir-s'hi, facilitant la informació a la xarxa comercial d'oficines ia través de la seva pàgina web.

Tot i que des de les patronals del sector financer (AEB i CECA) no han fet comentaris sobre aquesta proposta, la consellera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa , ha apuntat aquest dijous, durant la presentació de resultats del banc, que es tracta d'"un principi d'acord que no està tancat del tot" i que s'emmarcarà al Codi de Bones Pràctiques que el Ministeri d'Afers Econòmics ha assegurat que vol reforçar com més aviat millor.

Per la seva banda, la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño , ha traslladat avui a la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, el treball conjunt entre el seu ministeri i les entitats financeres espanyoles per trobar mesures de suport a els deutors hipotecaris vulnerables davant la pujada de tipus dinterès.

Calviño també ha valorat de manera positiva "el compromís i la implicació" que estan demostrant les entitats per trobar solucions i posar sobre la taula un catàleg de mesures que permeti "minimitzar l'impacte negatiu" i "alleujar" la situació i les finances de les famílies espanyoles en un context de "ràpida pujada" dels tipus d'interès per part del BCE.

"Dono la benvinguda a totes les propostes, els equips estan ara mateix a Madrid analitzant-les i treballant intensament perquè com més aviat vegem quines poden ser les més eficaces", ha afegit Calviño.