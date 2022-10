Llogar un pis s'està començant a convertir en una odissea a Barcelona. L'oferta de pisos de lloguer ha caigut dràsticament, mentre que els preus no deixen de pujar. La majoria de capitals de província espanyoles (41 de les 52) tenen ara moltes menys habitatges de lloguer de les que hi havia fa un any. La reducció és del 52% a Alacant i se situa al 47% a Palma, i al 46% a Barcelona i Màlaga.

Pis de lloguer @ep

València té un 36% menys d'oferta de lloguers, mentre que a Madrid, Badajoz i Girona se situen un 33% per sota que fa un any. Els segueixen Las Palmas de Gram Canària (-32%), Ciudad Real (-30%), Tarragona i Guadalajara (-29%).

Per contra, l'oferta disponible d'habitatge de lloguer és un 10% més gran a Lleida, en comparació del tercer trimestre del 2021, seguida de Jaén, amb un 27%, Pamplona, amb 17%, o Zamora, amb un creixement de l'habitatge de lloguer del 16%.



Per províncies, Santa Cruz de Tenerife registra un descens de l'oferta d'habitatge de lloguer del 41%, seguit de Màlaga i Barcelona, amb una caiguda del 37% en tots dos casos.



En cas contrari es troba Lleida , on l'oferta d'habitatge de lloguer ha augmentat un 31%, seguida de Jaén, amb un creixement del 14%, Navarra, del 12%, i Huelva, del 10%.

ELS PREUS ES DISPAREN

L'escassetat d'oferta en relació amb la demanda de lloguers a Espanya continua impulsant a l'alça els preus, "que no semblen haver trobat el sostre" malgrat l'actual crisi inflacionista, segons un informe d'Arag.

"Hi ha regions que fins i tot han igualat el nivell màxim assolit en temps de la 'bombolla immobiliària", informa Arag aquest dijous en un comunicat.

Aquesta és una de les conclusions de l'informe 'El mercat del lloguer en 5 tendències' , que recull les claus de la situació actual i la possible evolució a curt termini.

La segona d'aquestes cinc claus es planteja si funciona la regulació per a zones tensionades, ara que es negocia aquest punt per a la futura llei d'habitatge (a més, al març va entrar en vigor la limitació de preus, i s'ha ampliat al 31 de desembre la moratòria de desnonaments i llançaments d'habitatge).

L'informe es fixa a Catalunya, que el setembre del 2020 ja va aprovar una llei de regulació de preus del lloguer: constata que, malgrat la norma catalana, Barcelona ciutat va ser a l'agost la capital de província més cara, amb 19,07 euros metre quadrat al mes.

CADA VEGADA MÉS LLOGUER



La tercera clau aborda el lloguer com a actiu i opció habitacional, demostrant que cada vegada més espanyols viuen de lloguer: la taxa de llars de lloguer ha passat del 13,9% el 2004 al 18% el 2021 , indica la darrera Enquesta de Condicions de Vida de l'INE.

Segons Arag, la inflació actual "fa previsible" que més propietaris o inversors destinin habitatges al lloguer com a manera de contrarestar la pèrdua de valor dels diners.

RECUPERACIÓ DEL LLOGUER TURÍSTIC



El quart apartat constata que el lloguer turístic està "gairebé recuperat": per una banda, les xifres de turistes estrangers del darrer estiu es van aproximar molt a nivells precovid.

D'altra banda, l'informe cita una enquesta de Fotocasa per concloure que "no és estrany que el 67% dels propietaris que el 2020 van abandonar el lloguer de vacances hagin tornat" al mercat aquest any.

ASSEGURANCES D'IMPAGAMENT



I la cinquena tendència de l'informe és que hi ha més ocupacions i inquiocupacions, que es donen quan l'inquilí segueix a l'habitatge malgrat deixar de pagar el que s'ha pactat o malgrat acabar el contracte.

El 2021 hi va haver un 16,78% més de denúncies per ocupació d'habitatges, i també creixen les inquiocupacions, i l'advocat d'Arag Albert Olcina ha recomanat recórrer a l'assegurança de lloguer per prevenir aquestes situacions.

L'assegurança implica un estudi previ de solvència de l'inquilí i inclou una protecció econòmica si no paga: un professional "avalua prèviament si la persona gaudeix de credibilitat i té prou recursos".