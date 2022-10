El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre. Foto: Foment del Treball

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre , ha valorat positivament l'acord pel qual es construirà un gasoducte submarí entre Barcelona i Marsella per construir un hub energètic de gas i hidrogen verd al sud d'Europa. Sánchez Llibre ha volgut "felicitar amb vehemència els governs francès, portuguès i espanyol pel plantejament de fer possible aquesta interconnexió entre la Península Ibèrica i França i el sud i el nord d'Europa per anar en la mateixa direcció que va plantejar Foment fa 6 mesos quan va esclatar la guerra entre Rússia i Ucraïna" . El president de Foment ha vingut l'aposta per les interconnexions energètiques i que és feina i pel mercat europeu de l'energia.

El dirigent patronal ha recordat que “demanàvem una interconnexió energètica” i que “ara, en lloc de fer-se per terra, es farà per mar”. Sánchez Llibre ha assenyalat que "és una decisió importantíssima a l'àmbit de política europea, amb mirada europea".

En aquest sentit, Sánchez Llibre ha indicat que "amb aquesta decisió es fa realitat també aquell plantejament que fèiem per tal que la Península Ibèrica fos el pulmó energètic del sud d´Europa i puguem convertir el sud d´Europa en el hub d´interconnexió de gas i d'hidrogen verd en el futur”.

Tot i congratular-se d'aquest pacte entre els governs, Sánchez Llibre ha incidit que "des de Foment seguirem insistint a fer compatible aquesta connexió Barcelona-Marsella amb la de Barcelona i Liorna". En tot cas, per al president de Foment "aquest acord reafirma una política energètica europea de la qual hi havia manca".

Amb aquest acord, ha exposat Sánchez Llibre, “les 8 plantes de regasificació de la Península Ibèrica, més les 2 plantes de regasificació de Marsella sumades, representin un volum d'aprovisionament molt important de subministrament de gas per tot Europa que confirmin les pretensions que teníem a Foment". Aquesta decisió, que s'ha de desenvolupar en una propera cimera entre governs a principis de desembre, és "beneficiós pels interessos de tots els ciutadans d'Europa i contribuirà a tenir seguretat en el subministrament".

Pel que fa a la incidència que tindrà aquesta mesura per a Catalunya, Sánchez Llibre ha mantingut que “més que benefici industrial per a Barcelona és un benefici perquè gràcies a les regasificadores s'estableix un hub energètic que garanteix el subministrament, és una visió a llarg termini, quan fins ara havíem tingut respostes a curt termini”.

Sánchez Llibre ha afegit que "quan es plantegi la substitució del gas per hidrogen verd, això comportarà grans inversions en la direcció de més llocs de treball al sector energètic". El president de Foment s'ha mostrat satisfet amb l'acord perquè "fa uns mesos, quan parlem d'interconnexions energètiques, no se'ns va fer cas". I, per tant, "quan es transformi la indústria cap a l'hidrogen verd, hi haurà noves inversions per fer possible el Green Deal de cara al 2050". En tot cas, el president de Foment ha subratllat que “cal continuar apostant pel gasoducte submarí entre Barcelona i Liorna, ja que és un projecte totalment compatible”.