La Formació On-line els el futur que ja és aquí/ @EP

Són factors que, a mesura que canvien els temps, també ho fa la manera com es concep la formació en empreses. La veritat és que davant la constant transformació de la indústria i les noves necessitats que ha de cobrir, han sorgit tendències per facilitar l'aprenentatge de col·laboradors i treballadors, fent possible plantejar estratègies i crear plans de formació adaptats als empleats i enfocats a les metes que voleu assolir una empresa.

Et convidem a conèixer les tendències més importants que no pots deixar d'incloure al teu pla de formació empresarial.

DESCOBREIX LES 8 TENDÈNCIES DE FORMACIÓ EN IDIOMES EMPRESARIAL D'AQUEST 2022

IA: aprenentatge personalitzat . La Intel·ligència Artificial és una realitat des del 1956. És una eina fonamental per a la creació de noves tecnologies aplicades a la formació. Dins dels programes de cursos d'anglès per a empreses actua de dues maneres diferents.

En primer lloc, fa possible construir i guiar l'aprenentatge personalitzat, mantenint motivat l'estudiant i, per descomptat, emprant continguts d'interès per aconseguir avenços significatius.

El següent és l' automatització de tasques , recurs que fa possible el funcionament d'eLearning. A mesura que es creen cursos mitjançant IA, el facilitador o professor té més temps per desenvolupar el contingut i instruir adequadament els seus alumnes.

Els dispositius mòbils també faciliten l'aprenentatge d'idiomes/ @Ep

Formació en idiomes corporatius a través del mòbil. Actualment, idear i incloure un pla de capacitació en idiomes corporatius a una empresa és més senzill que mai. Això és perquè les institucions en formació usen la tecnologia mòbil per impartir les seves classes d'anglès per a empreses o en qualsevol altra àrea de formació.

Bàsicament, parlem d'una tecnologia creada perquè el contingut es pugui visualitzar des de qualsevol dispositiu, gràcies a la tecnologia Responsive. D'aquesta manera, és més fàcil per als col·laboradors accedir als continguts i alhora fomenta l'aprenentatge participatiu.

El BigData a disposició de l'aprenentatge/ @EP

Eines que analitzen laprenentatge. Tota empresa que cerca expandir-se a través de la formació en idiomes corporatius necessita recopilar i analitzar dades sobre el progrés dels seus col·laboradors. Amb aquesta finalitat cal implementar Big Data i eines d'Analítica d'Aprenentatge.

Entre els resultats que s'obtenen destaca el comportament, les inclinacions i els mitjans que empra el col·laborador o treballador durant el seu procés de formació. En tenir en compte aquesta informació, és possible dissenyar millors programes de formació d'acord amb les fortaleses i debilitats dels estudiants.

Per tant, es replantejaran millores en els continguts i les estratègies d'ensenyament per aconseguir el desenvolupament de les noves habilitats de manera efectiva.

El Microaprenentatge adaptat a l'estil de vida dels alumnes/ @EP

Microaprenentatge. Quan parlem de microaprenentatge, fem referència al model de formació adaptat a l'estil de vida dels alumnes. Segons les estadístiques, en un mes un col·laborador amb prou feines reté el 20% del que s'ha après.

Això és perquè els continguts són amplis, complexos i, per tant, difícils d'assimilar. En canvi, quan el programa de formació està basat en l'ensenyament dels continguts a menor escala, la retenció és més efectiva.

Per tot això, aquest és el mètode més recomanat per a empreses que es troben en canvi i desenvolupament constants. Bé sigui perquè fan diversos llançaments anuals, actualitzen constantment la seva cartera de clients i més.

Per tant, tots els cursos d'anglès per a empreses basats en microaprenentatge donen l'oportunitat a col·laboradors i treballadors de:

- Mantenir-se compromesos i motivats durant tot el procés de capacitació.

- Accedir amb més facilitat als continguts, superant així els reptes que representa aprendre un segon idioma.

La formació dins de les empreses són una altra opció formativa/ @EP

B-Learning: aprendre mentre treballem. Cada cop és més necessari construir un ambient laboral flexible tant per a col·laboradors remots com aquells amb jornades a l'oficina.

A empreses amb aquest tipus de rutines laborals, el millor mètode a aplicar és el denominat B-Learning o Blended Learning. És a dir, la formació compartida o híbrida de classes d'anglès per a empreses de manera presencial oa distància.

No cal desplaçar-se per rebre formació en idiomes/ @EP

Seminaris i formació 100% online . Els recursos enfocats a la capacitació en idiomes corporatius són àmpliament diversos i abundants. Tot i això, no són els únics mitjans per fomentar el desenvolupament de les habilitats i aprendre més d'un idioma.

La tendència en formació corporativa que més ha crescut actualment inclou la implementació de seminaris i la formació en línia per a tot l'equip. Si bé és necessari un recurs preestablert, també ho és el fet que s'apliqui l'ensenyament en temps real.

De la mateixa manera, és una modalitat que es pot implementar de manera personalitzada o grupal. Aquesta última, ideal per fomentar la interacció dels usuaris que, alhora, començaran a compartir coneixements de forma activa per accelerar el procés de formació.

Capacitació inclusiva . Si una empresa té un equip de treball divers, és capaç de crear programes de formació inclusius. El qual serà indispensable per retenir i atreure nous professionals que volen créixer i fins i tot, expandir les seves habilitats.

Segons enquestes recents, el 61% dels professionals busquen feina en companyies on puguin rebre formació contínua diversa i inclusiva. Més encara si hi ha oportunitats de desenvolupament per a dones.

En aquest sentit, la capacitació ha d'involucrar tots els departaments perquè així qualsevol projecte d'expansió futura sigui exitosa. Els empleats se sentiran còmodes i segurs en compartir les seves habilitats i podran interactuar amb els clients sense limitacions. Encara més quan tot gira al voltant del maneig d'altres idiomes com l'anglès.

Contingut creat per usuaris . Finalment, hi ha empreses que a través de la capacitació dels seus talents han reutilitzat els continguts creats per ells. Amb la finalitat de facilitar l'aprenentatge i la formació continuada per aconseguir millors resultats.

Cada contingut adaptat també fomenta el rendiment general de l'empresa. Per tant, fa possible dissenyar cursos d'idiomes enfocats a les habilitats del grup. Ara bé, quan aquest contingut està enfocat a un usuari en particular, és fàcil arribar a personalitzar la formació.

Es fa un procés simplificat, on el professional és capaç de compartir els seus coneixements i les habilitats apreses amb altres. En aquest sentit, es converteix en un treballador actiu capaç de crear continguts a diferents nivells i així contribuir amb la formació de la resta del seu equip.

ASPECTES QUE CAL CONSIDERAR EN EL MOMENT D'ESCOLLIR UN PROGRAMA DE FORMACIÓ CORPORATIVA

La flexibilitat en la formació corporativa és un element essencial

Ara que ja coneixes les millors tendències en capacitació en idiomes corporatius, és moment de parlar dels punts que cal considerar abans d'escollir el millor programa. Començant per entendre que tot s'ha de basar en les necessitats de l'empresa.

Unit a la manera com es planteja una estratègia que permeti aprofitar totes les habilitats adquirides pel talent humà que la integra. Un cop dit això, el programa de formació en anglès a triar ha d'oferir el següent.

Flexibilitat . El programa de capacitació corporatiu ideal és el que ofereix flexibilitat en tots els sentits. Començant per la incorporació d'horaris que s'adaptin a les feines quotidianes de l'empresa amb una durada aproximada de 40 a 60 minuts.

Ha de tenir temps suficient per desenvolupar un contingut i aplicar activitats grupals o individuals segons calgui . De la mateixa manera, ha d'estar disponible perquè els treballadors hi puguin accedir, en tot moment sense haver d'interrompre les tasques.

Formació individual i grupal en viu. Si un programa compta amb classes en viu danglès, serà més senzill analitzar el progrés de cadascun dels estudiants. En cas que sigui una classe grupal, es fomenta la interacció entre lequip i es pot determinar el nivell general de progrés.

Quan aquestes classes són individuals, el formador podrà treballar les debilitats de l'estudiant i enfocar-se al desenvolupament. Donant lloc a la formació personalitzada per així, atendre necessitats particulars.

E-Learning corporatiu. Si bé el B-Learning recorre a classes presencials com a distància, amb l'E-Learning tota la formació es dóna de forma en línia. Programes d'aquesta mena redueixen considerablement els costos en la capacitació en anglès per a empreses. Atès que no caldrà crear un espai per a la formació al qual s'hagin de dirigir els estudiants. Unit a això, l'accés als continguts és més ràpid, es torna molt més flexible i la formació es pot donar a qualsevol hora i lloc.

PROGRAMES DE FORMACIÓ CORPORATIVA BASADES EN TECNOLOGIES MODERNES

La tecnologia juga un paper promordial en la formació didiomes ara mateix.

El més important a l'hora d'escollir un programa de capacitació en anglès és que aquest estigui basat en tecnologies modernes i avantguardistes. D'aquesta manera, el contingut serà millor captat per l'equip i els resultats es podran notar a curt termini.

Per tant, cal que la plataforma de capacitació estigui centrada en lexperiència daprenentatge. Que permeti l'ensenyament personalitzat, enfocat a cobrir les necessitats de l'estudiant i fàcil d'utilitzar.

Aquests punts en particular faran que es creï un entorn motivat en què cada membre del grup s'involucrarà activament. Estàs llest per triar un programa de capacitació per a empreses? Segueix els nostres consells i veuràs créixer i expandir el teu negoci en menys temps del que esperes.