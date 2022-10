Calviño destaca el diàleg "constructiu" amb la banca: "Comprenen que és el moment d'acostar-se a l'espatlla" | @ep

La vicepresident primera del Govern, Nadia Calviño, ha destacat el diàleg "constructiu" que manté l'Executiu i les entitats bancàries, alhora que ha celebrat que el sector "comprèn que aquest és el moment d'acostar-se a l'espatlla" amb les hipoteques.

Així ho ha manifestat en una entrevista a Canal Extremadura, recollida per Europa Press , en què ha recordat que a principis d'any es va arribar a un acord per a un codi de bones pràctiques per atendre persones grans i amb discapacitat, amb un “tractament més personalitzat, més cuidat", i que fa escasses setmanes es va aconseguir un acord "per a la inclusió financera a l'àmbit rural".

Sobre la bonificació al combustible, que expira el proper 31 desembre, ha afirmat que d'aquí a finals d'any es decidirà si es prorroga o no. També ha afegit que “cal veure és si es manté per als sectors més afectats, com el transport”.

"Estem veient ara com evolucionen els mercats internacionals d´energia, l´efectivitat d´aquesta mesura i hem de posar en relació l´efectivitat de les mesures i el cost fiscal", ha explicat durant l´entrevista.

Pel que fa a la situació econòmica del país, ha advertit que "tenim per endavant setmanes i mesos complicats" per l'arribada de l'hivern i perquè "hi ha molta incertesa derivada de la guerra, però hi ha algunes bones notícies".

Tot i això, ha afegit que "la inflació ja ha començat a moderar-se, per sota del 9% al setembre i esperem que la tendència a la baixa es mantingui a l'octubre".

A més, ha recordat que l'Executiu ha posat en marxa "una xarxa de seguretat" que recolza els treballadors perquè tinguin salaris "més dignes" i les famílies vulnerables, joves i dones, i ha indicat que "a Extremadura més de 15.000 famílies reben l'ingrés mínim vital, la majoria encapçalades per dones”.

"COMPLICITAT TOTAL" ENTRE GOVERN I JUNTA

A més, Calviño ha destacat que "la complicitat entre el Govern d'Espanya i la Junta d'Extremadura és total" i s'ha mostrat confiada que alguns projectes importants per a la comunitat extremenya com la gigafactoria de bateries a Navalmoral de la Mata o el traçat de l'autovia amb la comunitat valenciana tiri endavant.