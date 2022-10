Milers de llocs de treball 'en risc' per l'amenaça de Volkswagen d'abandonar Sagunt | @ep

La decisió de Volkswagen sobre mantenir-se a la fàbrica de Sagunt o no pot provocar la pèrdua de milers d'ocupació a Catalunya . Tot sorgeix pel descontentament de l'empresa per les ajudes de l'esperat Perte del cotxe elèctric i, sembla que, rebrà la meitat dels 700 milions d'euros que tenia emparaulats.

I no només pel que suposa deixar a l'aire el projecte de la fàbrica de bateries a Sagunt, sinó per les conseqüències que tindria sobre les plantes de VW Navarra i de Seat Martorell , pendents de transformar-se en factories de cotxes elèctrics, i que depenen en bona mesura de la posada en marxa de l'anunciada megafactoria de bateries a sòl valencià.

Una megafactoria que, de “rebot” també tindria implicacions a la fàbrica de Ford Almussafes , en ple procés de reestructuració com d'altres per iniciar una nova etapa com a productora de turismes elèctrics i que també podria “estirar” les bateries que haurien de començar a produir-se a Sagunt en poc més de tres anys.

Des de Seat com a líder del projecte segueixen confiant que una solució final que permeti avançar en el projecte, i esperaran per això que es faci oficial la resolució final de les ajudes, però són conscients de la rellevància que té aquestes subvencions –una parteix de forma directa però una altra en forma de crèdits– perquè tots els socis del projecte, ni més ni menys, prenguin la decisió final d'abordar o no l'ara qüestionada megafactoria de bateries.

I és que si no es dugués a terme l'efecte dòmino que causaria podria afectar el futur de la planta de Seat Martorell i la de Volkswagen Navarra de què depenen més de 10.000 llocs de treball de forma directa a la primera i prop de 6.000 a la segona. Unes feines que estan en certa mesura garantides a partir del 2025 quan haurien de començar la producció dels primers models elèctrics adjudicats, però que si no sortien el projecte de la planta de bateries podrien estar a l'aire davant d'una manca d'activitat que, a dia d'avui només està garantida amb l'arribada dels nous elèctrics.