El sector dels cotxes elèctrics tindrà beneficis de 13.500 milions el 2030, segons Bain & Company | @ep

El sector dels vehicles elèctrics generarà uns beneficis de fins a 13.500 milions d'euros el 2030, dels quals 6.000 milions procediran dels Estats Units (EUA) , 5.000 milions de la Unió Europea (UE) i 2.500 milions de la Xina , segons un estudi elaborat per la consultora Bain & Company.

L'informe, titulat 'Electric vehicle charging shifts into high gear' (La càrrega de vehicles elèctrics canvia a alta velocitat, en castellà), recorda que la guerra derivada de la invasió russa d' Ucraïna ha intensificat els esforços de tots els països del món aconseguir els seus objectius vinculats a les energies renovables i als vehicles elèctrics.

En aquesta línia, considera que les infraestructures i els serveis de recàrrega són una nova oportunitat de negoci "crucial i estratègica". De fet, el Parlament Europeu va aprovar aquesta mateixa setmana una proposta legislativa perquè sigui obligatori que a la xarxa de carreteres de la UE hi hagi estacions de recàrrega cada 60 quilòmetres i d'hidrogen cada 100 quilòmetres.

La consultora destaca que, a curt termini, la inversió al sector es destinarà a construir totes les infraestructures necessàries i també apunta que la rendibilitat de les estacions de recàrrega a la carretera "dependrà que s'assoleixi un índex d'ús elevat" dels vehicles elèctrics.

Tot i això, adverteix que "dominar aquest sector" requerirà "una gran despesa de capital" en una xarxa d'estacions de recàrrega ràpida (de més de 150 quilowatts) còmodes i fiables i capaços d'oferir una "excel·lent experiència" al client.

D'altra banda, estima que és "molt probable" que, en el futur, la font de beneficis més important de la recàrrega domèstica i corporativa estigui vinculada als serveis d'energia intel·ligent de nova generació, com ara la recàrrega de vehicles a través de la xarxa oa casa.

"Aquests serveis representaran prop d'un terç del conjunt dels beneficis el 2030, i seran cada cop més rellevants a mesura que creixi el volum d'energia solar i eòlica. Això permet a les companyies elèctriques explotar la capacitat d'emmagatzematge de les bateries dels cotxes per equilibrar millor l?oferta i la demanda", afegeix l?estudi.

DIFERÈNCIES ENTRE LA UE, EUA I XINA

La consultora posa èmfasi que els mercats de recàrrega de vehicles elèctrics a Europa, EUA i la Xina es diferenciaran en funció de la quota de vendes de cotxes elèctrics, els hàbits locals de conducció i de recàrrega (punt aquest últim molt lligat al tipus d'habitatge predominant) i també per la regulació dels mercats.

"Per al 2030, per exemple, es preveu que els vehicles elèctrics de bateria representin el 55% de les vendes totals d'automòbils a Europa , davant del 40% a la Xina i el 32% als Estats Units ", segons les previsions recollides a l'estudi .

Pel que fa al tipus d'habitatge predominant a cada regió, destaca que als EUA . el 82% de la població viu a cases unifamiliars, enfront del 60% a la UE i el 37% a les principals regions urbanes de la Xina .

"Mentre que els consumidors de les zones suburbanes dels Estats Units i Europa podran recarregar a casa seva, els consumidors que viuen en zones urbanes denses, com a la Xina, es veuran obligats a recarregar en altres llocs, com el lloc de treball, restaurants o durant els desplaçaments", ha opinat el soci de Bain & Company Eric Zayer.

Quant a la regulació, l'estudi considera que la "complexa normativa estatal" dels EUA afectarà "significativament" l'establiment de la xarxa de recàrrega per a vehicles elèctrics i "podria alentir-ne la generalització".

"La Unió Europea pretén crear un marc polític per millorar el subministrament d'energia i ampliar els serveis, mentre que el mercat xinès continuarà estant fortament regulat i concentrat. És probable que aquestes condicions accelerin el desenvolupament d'aquests serveis", destaca per altra banda.

OPORTUNITATS D'INVERSIÓ PER TIPUS D'ESTACIÓ

Pel que fa als diferents tipus d'estacions per a vehicles elèctrics, l'estudi analitza les particularitats de punts de recàrrega en trajecte, domèstics, a la destinació o al lloc de treball.

Sobre la recàrrega durant el trajecte, desgrana que les estacions d'alta velocitat "requereixen una gran inversió", entre 30.000 i 150.000 dòlars per unitat, alhora que assenyala que la fiabilitat, la comoditat i els serveis afegits per al client seran "fonamental per al seu èxit".

Quant a la recàrrega domèstica, l'informe apunta que els usuaris prioritzaran la facilitat d'instal·lació, l'accessibilitat dels preus, els packs amb la compra d'un vehicle elèctric, l'estalvi d'electricitat i la protecció contra els talls d'energia.

Pel que fa a la recàrrega a la destinació, l'estudi aprofundeix en què els inversors han de tenir en compte la selecció d'ubicacions concorregudes, com ara supermercats o restaurants, i el tipus de carregador adequat en funció del temps que els consumidors solen passar a l'establiment.

D'altra banda, els punts de recàrrega als llocs de treball necessitaran carregadors que siguin fàcils de manejar i de baix cost, assegura.