La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha advertit aquest dilluns en un comunicat que hi ha alguns influencers del sector financer que difonen recomanacions d'inversió sense complir la normativa, per la qual cosa contactarà amb ells per sol·licitar aclariments sobre la seva activitat .



L'activitat d'elaboració i difusió d'aquestes recomanacions està regulada al Reglament UE 596/2014 sobre l'abús de mercat i al Reglament Delegat (UE) 2016/958 que el desenvolupa, i té com a objectius principals que les recomanacions siguin presentades de forma clara , exacta i objectiva i que s'informi sobre els interessos i conflictes d'interessos que tingui la persona que emet la recomanació.



Aquesta regulació assenyala que quan les recomanacions són elaborades i divulgades per persones com influencers i no per empreses supervisades, se'ls qualifica com a 'experts' i se'ls subjecta a requisits addicionals.

Amb aquesta actuació, la CNMV vol promoure el compliment de la legislació esmentada, és a dir, que els que facin recomanacions d'inversió s'identifiquin adequadament , presentin les recomanacions de manera objectiva i revelin totes les relacions o circumstàncies que poguessin afectar la seva objectivitat, a més de assegurar una igualtat de tracte amb les persones i les entitats supervisades que respecten els requisits.



El president de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, ja ha demanat prèviament als influencers responsabilitat a l'hora de promoure les criptomonedes i ha alertat moltes vegades dels riscos que aquests suposen per als inversors detallistes.



D'altra banda, aquesta actuació es produeix després que la Comissió de Borsa i Valors dels Estats Units (SEC, per les sigles en anglès) multés amb 1,26 milions de dòlars (1,281 milions d'euros) a la 'influencer' i empresària Kim Kardashian per haver promocionat un criptoactiu al seu compte d'Instagram sense haver revelat que era publicitat pagada.



La CNMV ha recordat en un comunicat aquest dilluns que una recomanació d'inversió consisteix en una informació en què es recomana o suggereixi una estratègia d'inversió , de manera explícita o implícita, en relació amb un o diversos instruments financers o amb els emissors, inclosa tota opinió sobre el valor o preu actuals o futurs sobre aquests instruments, destinada als canals de distribució o al públic.



Per determinar si s'emet una recomanació cal analitzar la substància del que es comunica, és a dir, si es recomana una estratègia d'inversió , amb independència del nom que es doni a la comunicació, el format o el mitjà a través del qual es difon. D'aquesta manera, perquè una informació constitueixi una recomanació no cal que es presenti per escrit o que s'anomeni com a tal.