Talent en creixement / CEDE

La Fundació CEDE-Confederació Espanyola de Directius i Executius presentarà el seu nou programa de Talent en Creixement , dirigit a joves estudiants que estan a punt d'iniciar la seva carrera professional. L'esdeveniment se celebrarà al Pavelló Navarra Arena de Pamplona el proper 26 d'octubre i comptarà amb la participació d'experts, alts directius i empresaris amb l'objectiu que els assistents potenciïn les competències i les habilitats de cara a les primeres experiències laborals i així orientar futur.

Per això, tindran l'oportunitat de participar en un espai obert i creatiu d'interacció i aprenentatge on experts, professionals i joves de diferents àmbits compartiran idees, aprenentatges i eines per acompanyar-los al camí. També es realitzarà un taller de creativitat i innovació per apropar els joves a la realitat de les empreses i empoderar-los perquè en puguin definir el futur.

Pau Herrera, Secretari del Patronat de la Fundació CEDE i Juan Cruz Cigudosa , Conseller d'Universitat, Innovació i Transformació Digital del Govern de Navarra, seran els encarregats d'inaugurar el programa.

ELS JOVES, EL FUTUR DEL TEIXIT EMPRESARIAL ESPANYOL

Aquest programa s'adreça als estudiants dels darrers anys d'universitat, escoles de negoci i formació professional, en vies d'accedir al mercat laboral, que busquen conèixer de primera mà els consells i les experiències professionals d'experts i grans líders empresarials .

D'aquesta manera, CEDE se centra a incentivar el desenvolupament de capacitats i competències professionals dels joves en un entorn laboral amb canviant i futur difús.

Talent en Creixement està patrocinat per la Cambra de Comerç d'Espanya, la Fundació Bancària ” la Caixa ” i el Fons Social Europeu de la UE, amb la col·laboració de Deloitte, la Fundació Bertelsmann i la Fundació Princesa de Girona, i el Govern de Navarra com a col·laborador institucional.