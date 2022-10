Joseph Oughourlian després del partit RC Lens / Aquesta foto està sota Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Joseph Oughourlian , president de Prisa i representant d' Amber Capital, el principal accionista del grup de mitjans, s'ha reunit amb diversos inversors per recompondre la malmesa economia de Prisa gestionada per ell des de mitjans del 2021.

L'any passat, el 2021, el grup Amber Capital va perdre gairebé 200 milions d'euros de la seva inversió a Prisa. És a dir, les 2/3 parts de la seva inversió al grup de mitjans i la seva divisió d'educació.

Quan Joseph Oughourlian, va assumir el càrrec de president de la junta de Prisa a mitjans del 2021 va fer moltes promeses després de treure control de Prisa a la família Polanco, fundadors del conglomerat de mitjans.



Però la veritat és que el Grup Prisa va tancar el 2021 amb unes pèrdues de 106,5 milions d'euros, que contrasten amb el benefici de 89,7 milions que va obtenir el 2020 gràcies a la plusvàlua generada per la venda de Santillana Espanya.

Per això va haver de signar un acord per a l'ampliació del termini de venciment del deute financer fins al 2026 i el 2027 i la divisió del préstec sindicat en dos trams diferenciats, a més d'establir millores de marges vinculats als criteris de sostenibilitat.

El deute net de Prisa se situava al tancament del desembre en 756 milions, davant dels 679 milions l'any anterior.

S'HAN EVAPORAT ELS 500 MILIONS D'EUROS DE LES DUES ÚLTIMES AMPLIACIONS



La possibilitat de dur a terme una nova emissió d'accions es planteja només vuit mesos després que Prisa firmés el refinançament del seu deute de 750 milions d'euros, els venciments dels quals va aconseguir allargar fins al 2026 i el 2027. En aquell moment, el grup propietari també de Santillana Digital i d'altres mitjans com 'Cinco Días' va acordar pagar un tipus d'interès mitjà proper al 7% sobre l'euríbor. En concret, un 5,25% per al préstec denominat sènior (575 milions), un 8% per al crèdit júnior (185,3 milions), juntament amb un 5% per a l'anomenada supersènior per 160 milions, més despeses de formalització . En aquell moment, l'índex que posa preu als préstecs, inclosos els hipotecaris, estava en negatiu, i per això la direcció financera, dirigida a l'abril per David Mesonero Romanos, va considerar que l'operació havia estat tot un èxit.

Tot i això, després dels successius increments del preu dels diners per part del Banc Central Europeu (BCE), l'euríbor s'ha disparat fins al 2,6%, amb perspectives que acabi l'any en el 3% si des de Frankfurt s'aplica un nou encariment de 0,75 punts bàsics.

En aquestes circumstàncies de tensió general de liquiditat, Prisa pagarà prop d'un 10% d'interès pel deute, un preu que, segons aquestes fonts, és inassumible a mitjà termini. Per això, el consell d'administració, amb Oughourlian al capdavant, ha trucat a les portes d'alguns inversors .

Els accionistes amb seient a la companyia que tenen més del 50% del capital, són Amber (29,9%), Vivendi (9,9%), la família Polanco (7,6%) i el grup d'afins al PSOE ( Global Alconada, amb el 7%) com a majors forquilles d'accions, que ja han hagut d'assumir algunes pèrdues en el que porten com a inversors. Prisa capitalitza 260 milions, després d'esfondrar-se un 37%, per la qual cosa s'han evaporat 500 milions de les dues últimes ampliacions i per això alguns dels inversors històrics és possible que no hi puguin acudir la tercera ampliació de capital en quatre anys.

La primera, per 576 milions, es va fer el febrer del 2018. La segona, per 200 milions, es va executar el 2019, per finançar la recompra d'un 25% del capital de Santillana, en mans d'un fons d'inversió. Totes dues transaccions es van fer a un preu de 1,33 euros per acció. Com que la cotització es canvia en aquests moments a 0,35, tots els que van subscriure aquelles emissions han perdut gairebé el 75% del que s'ha invertit.

Amber i Vivendi sí que disposen de múscul financer per posar més diners. Però si la resta no va de manera proporcional, el fons liderat per Oughourlian superaria el 30% del capital i estaria obligat a llançar una opa per la totalitat de la companyia .

Per part seva, el grup francès, que va demanar al Govern autorització per arribar fins al 29,9%, s'ha quedat atrapat i accionistes com Global Alconada i els Polanco tindrien dificultats serioses per subscriure més títols.



Després de perdre 200 milions el 2021 i davant d'un horitzó de pèrdues per a aquest 2022 la pregunta clau és... seguirà Joseph Oughourlian enamorat del Grup Prisa o ens trobem a l'inici del dur desamor?. I si tenim en compte que els diners no entén d'afectes però sí de compte de resultats, les quantioses pèrdues converteixen Oughourlian avui en dia en un pèssim gestor d'equips.

Seguirem informant...