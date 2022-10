Foto: Europa Press



La crisi energètica derivada de la guerra d'Ucraïna i el preu de la llum ha provocat un augment de l'interès en l'energia verda i l'autoconsum a través de la instal · lació de plaques solars . Són molts els consumidors que ja estan optant per invertir en aquests dispositius, i les empreses energètiques ja les inclouen al catàleg amb diferents ofertes.



COM FUNCIONEN?

Els panells solars fotovoltaics estan formats per cel·les capaces de convertir la llum solar en energia elèctrica. Com que Espanya és un dels països que reben més radiació del sol a Europa, això el converteix en un país idoni per a la generació d'energia solar.

La llum solar pot generar energia elèctrica durant les hores de sol, especialment entre les 8 del matí i les 9 de la nit a l'estiu, i les 9 del matí i les 7 de la tarda a l'hivern. Al pic de llum solar diari a tot el país, la generació d'energia solar pot assolir els 9000 megawatts un dia d'estiu i els 5000 un dia d'hivern, segons dades de Red Eléctrica . En el cas de les petites instal·lacions, com les que hi ha als habitatges, l'energia que no es faci servir es pot emmagatzemar l'energia que no es faci servir a través de bateries electrolítiques.



QUANT COSTEN?

Les companyies energètiques ja inclouen a les seves ofertes les diferents tarifes d'instal·lació de plaques solars per a habitatges. El preu pot variar en funció de la companyia elèctrica, la zona on se situï lhabitatge i les dimensions. Per a un habitatge de 144 metres quadrats a la Comunitat de Madrid, la instal·lació ronda els 5.500 euros, segons dades d'Iberdrola. Això suposa, segons la companyia elèctrica, més de 17.000 euros destalvi durant la vida útil de la instal·lació, que comprèn uns 25 anys.

A més, la instal·lació de plaques solars, en ser una energia verda, està subjecta a la possibilitat de sol·licitar subvencions, bonificacions i ajuts per a la instal·lació, el manteniment o fins i tot rebaixes en els impostos.

SÓN RENTABLES?

En general la instal·lació de plaques solars és una inversió rendible. Segons la web especialitzada Sotysolar, la inversió sol recuperar-se en poc temps, s'eviten pagar els augments a la tarifa de la llum de la xarxa elèctrica, compten amb nombroses ajudes i incentius i apropa a les llars a l'autoconsum. La rendibilitat, per altra banda, serà major o menor en funció de moltes variables: inclourà la mida de la instal·lació, el preu, la qualitat de les plaques solars...

A més, la possibilitat de l'autoconsum elèctric permet emmagatzemar l'energia solar que no facis servir o tornar-la a la companyia elèctrica amb què tinguis el teu contracte de la llum, cosa que es pot sol·licitar. La quantia equivalent a l'energia cedida se't tornarà en forma de descompte a la factura, encara que cada companyia té el seu procediment.