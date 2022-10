Els premis que es lliuraran. Foto: CaixaBank

CaixaBank, a través de DayOne, la seva divisió especialitzada en empreses tecnològiques i els seus inversors, i el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a través d'ENISA, convoquen la 16a edició dels Premis EmprendeXXI , guardons de referència a l'ecosistema emprenedor.

Les empreses de base tecnològica amb seu a Espanya o Portugal amb menys de tres anys d'activitat poden presentar la seva candidatura a través del web www.emprendedorxxi.es des del 26 d'octubre fins al 5 de desembre .

En aquesta edició, es lliuraran 19 guardons a nivell territorial a les empreses de nova creació amb més impacte al seu territori: 17 a Espanya (un per comunitat autònoma) i dos a Portugal (zona nord-centre i Lisboa-sud i Illes). En aquesta fase, els guanyadors rebran un premi en metàl·lic de 6.000 euros.

En paral·lel, es premiaran les empreses, de qualsevol territori, que ofereixin les millors solucions a alguns dels reptes actuals per a l'entitat i per a la societat en general. Les empreses seleccionades per a aquesta categoria obtindran un premi en metàl·lic de 20.000 euros. En total, s'han definit un total de sis reptes:

- La transformació digital i tecnològica del sector financer: Solucions innovadores que aportin valor a l'oferta de productes i serveis del sector financer (banca i assegurances).

- Ciutats més sostenibles, segures, connectades i adaptades: Dirigit a empreses que plantegin solucions per fer que les ciutats i pobles on vivim siguin més sostenibles, segurs, connectats i amb mobilitat adaptada.

-PlanetaXXI . La sostenibilitat mediambiental, un planeta millor per a les noves generacions: Aquest repte cerca propostes innovadores que ajudin a trobar la millor solució per a un estil de vida menys agressiu amb els recursos naturals.

- Assegurar l' envelliment actiu i una vida llarga i sana a través de la tecnologia: Aquest repte es dirigeix a sectors com l' agetech , ciències de la vida, e-health, mobilitat reduïda, turisme sènior, esport, fitness… En definitiva, es intenta innovar en tot allò que ajudi a millorar la salut dels ciutadans a través de la tecnologia.

- Transformació digital i innovació al sector agroalimentari : Solucions tecnològiques relacionades amb la indústria agroalimentària per establir una producció més eficient, efectiva, sostenible i saludable.

- Digitalització, nous models de negoci i reactivació del sector hoteler, restauració, turisme i lleure: Solucions que ajudin a la reactivació del sector, així com nous models de negoci innovadors i solucions que contribueixin a la seva digitalització.

Els guardons compten amb el suport de diferents àrees de negoci i divisions de CaixaBank: AgroBank, CaixaBank Digital Business, CaixaBank Payments & Consumer, Zone2boost, Imagin, MicroBank, VidaCaixa, Banca d'Empreses, CaixaBank Hotels&Tourism, Banca Privada, Banca de Particulars, Negocis i CaixaBank Sèniors.

A més, només per presentar la seva candidatura als Premis EmprendeXXI, les empreses participants accediran a sessions formatives en línia sobre algunes de les principals temàtiques d'interès per a les start-ups .

Per la seva banda, ENISA ofereix als qui participin en aquests Premis la possibilitat d'accedir al seu finançament adreçat a l'emprenedoria innovadora, a través del préstec participatiu, mitjançant les diferents línies de finançament: Joves Emprenedors, Emprenedors i Creixement, AgroInnpulso i Emprenedores Digitals.