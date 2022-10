La presidenta de l'AIReF, Cristina Herrero / @EP



La presidenta de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), Cristina Herrero , no descarta que Espanya entri en ' recessió tècnica ', ja que l'economia entraria en "terreny negatiu" l'últim trimestre del 2022 i continuaria així també durant el primer del 2023.



L'AIReF ha advertit aquest dimarts que, malgrat que l'economia espanyola ha resistit el primer semestre de l'any recolzada en el dinamisme del turisme i la creació d'ocupació, els indicadors més recents apunten a un estancament el tercer trimestre.



"En aquest tercer trimestre de l'any el creixement del PIB podria situar-se al voltant de zero o una cosa positiva, però sens dubte, molt, molt proper a l'estancament", ha explicat la directora de la Divisió d'Anàlisi Econòmica de l'AIReF, Esther Gordo Mora , durant la presentació de l' Informe sobre les Línies Fonamentals de Pressupostos 2023 de les Administracions Públiques (AAPP).



De cara al quart trimestre, Gordo ha explicat que la primera estimació de l'AIReF és que l'economia cauria entre un 0,2% i un 0,3% , tot i que ha reconegut que el deteriorament de la resta de països europeus està sent molt intens ", cosa que pot portar a "reavaluar" aquestes estimacions. Per al primer trimestre del 2023, les taxes serien, al principi, similars a les del quart del 2022, tot i que tot dependrà del context.



I és que l'afebliment del creixement global és generalitzat, segons l'AIReF, i s'estan registrant revisions successives a la baixa del creixement esperat per al 2023, mentre que la inflació es revisa a l'alça.



En el cas de l'AIReF, el deteriorament dels mercats d'exportació, els preus més elevats del gas i l'augment dels tipus d'interès, juntament amb la revisió a la baixa en el creixement esperat per a la segona meitat del 2022, justifiquen la seva r evisió a la baixa del creixement del PIB espanyol fins a l'1,5% el 2023.



Pel que fa a la pujada de preus, l'autoritat independent adverteix que les tensions inflacionistes es mantenen elevades i s'estenen a un conjunt ampli de béns, mentre que els salaris es mantenen moderats. Sobre això, l'organisme explica que els salaris mostren un comportament contingut, cosa que redueix el risc d'espirals preus-salaris, però reflecteix una pèrdua de capacitat de compra notable que condiciona les perspectives de despesa de les llars.



Al costat, l' AIReF espera una inflació del 3,9% i un creixement del deflactor del PIB del 4,3%. Els efectes base sobre l'energia i els aliments resta sis punts percentuals al creixement de l'IPC a la mitjana del 2023. Això no obstant, s'espera que la inflació subjacent mantingui creixements elevats (4%), recolzada en la translació progressiva dels increments de costos a altres preus i en una acceleració de la remuneració dels assalariats.



Cal destacar que aquestes previsions de l'AIReF es realitzen sota el supòsit que es prorroguen les actuals mesures en vigor aprovades pel Govern per fer front a la pujada de preus i l'impacte de la guerra a Ucraïna . Sense mesures, segons l'AIReF, hi ha risc a l'alça d'1/1,5 punts percentuals el 2023 en termes d'IPC.