Per aconseguir-ho, necessitem millorar la col·laboració entre nosaltres", ha assegurat el subdirector general del Port de Barcelona, Santiago García -Milà. Ho ha dit en la seva intervenció a la jornada inaugural de la Missió Empresarial, celebrada a Bangkok, que davant de més d'un centenar de professionals de l'àmbit portuari i logístic, així com representants institucionals. En aquesta línia, el director general de la Port Authority of Thailand, Kriengkrai Chaisiriwongsuk , ha assegurat "oferir un punt de connexió molt important entre Catalunya i el sud-est asiàtic", i ha recordat que Tailàndia és el quart país de la regió en connectivitat marítima. L' ambaixador d'Espanya al país asiàtic, Felip de la Morena Casado, ha remarcat que la missió empresarial del Port és la primera que arriba a Tailàndia després de la pandèmia. PROJECTES COINCIDENTS García-Milà ha alineat els plantejaments de la infraestructura catalana per aconseguir ports més verds i més innovadors amb les de la tailandesa. Ha subratllat la ubicació estratègica del Port de Barcelona i ha dit estar treballant "amb la màxima celeritat" per a la relació amb el client final. Així mateix, ha sostingut que si un contenidor viatja a través del Canal de Suez i es descarrega al port català, l'estalvi d'emissions de CO2 és del 40% respecte a un contenidor que entri per un port del nord d'Europa. Chaisiriwongsuk ha destacat la seva aposta per reduir els costos logístics i, en aquesta línia, veu capital el pont terrestre que desenvolupen per unir els ports de les dues parts del país amb un ferrocarril. També s'ha referit a la creació d'una companyia marítima nacional (per a la qual ha explicat que estan fent els projectes de viabilitat) i el desenvolupament del Port de Laem Chabang per augmentar la capacitat d'11 a 18 milions de TEU i la de ferrocarril de dos a sis milions.