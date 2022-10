El cable submarí 2Africa ha arribat aquest dimarts al matí a la Barcelona Cable Landing Station (CLS) de Sant Adrià de Besòs (Barcelona). El desplegament del cable servirà les empreses i els proveïdors de serveis situats a Espanya per poder accedir a una connectivitat internacional des de les instal·lacions de la companyia amb connexió directa a l'estació d'amarratge del cable.

Arriba el cable submarí 2Africa a Sant Adrià del Besòs (Barcelona) - EUROPA PRESS - DAVID OLLER

És un dels molts desplegaments que tindran lloc fins a la finalització del projecte el 2025, quan ja s'haurà estès a un total de 46 ubicacions.

El director general d'AFR-IX telecom, Norman Abi, ha destacat que "l'elecció d'aquest

emplaçament és una mostra dels avantatges competitius de Barcelona com a punt d'aterratge clau a la Mediterrània”.



La directora de Meta per a Espanya i Portugal, Irene Cano, ha afegit que 2Africa "serà el cable submarí més llarg mai desplegat" --de 45.000 quilòmetres-- i servirà aquelles comunitats que depenen d'Internet per a serveis com l'educació, la sanitat i els negocis.



Aquest desplegament és un dels molts que tindran lloc fins a la finalització del projecte el 2024, quan ja s'haurà estès a un total de 46 ubicacions.



El cable submarí 2Africa està dissenyat per oferir una connectivitat internacional a aproximadament 3.000 milions de persones, que representen el 36% de la població mundial, i connecta Àfrica, Europa i Àsia.

BARCELONA CABLE LANDING STATION



El 13 d'octubre passat el Govern va inaugurar les instal·lacions de la Barcelona Cable Landing

Station (CLS), la primera estació d'aterratge de cables submarins de fibra òptica de Catalunya,

i que està preparada per acollir fins a 8 cables.

L'estació, de dimensió internacional i preparada per acollir fins a 8 cables, va ser presentada pel conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent . També hi van participar el secretari de Polítiques Digitals de la Generalitat, David Ferrer , l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete , i el ceo d'AFR-IX telecom, Norman Albi , i també va acudir a l'acte l'exvicepresident del Govern Jordi Puigneró .

La infraestructura és una iniciativa de l'empresa catalana AFR-IX telecom, que ha cobert el pressupost total del projecte, amb 10 milions d'euros, i traslladarà la seu a l'edifici del port.

L'edifici està ubicat al carrer Ramon Viñas de Sant Adrià de Besòs i té una dimensió de 2.657 metres quadrats en què s'han habilitat vuit sales per a la col·locació dels cables submarins, i també compta amb un centre de control de xarxa per monitoritzar els cables de manera permanent.

PROJECCIÓ INTERNACIONAL



En la seva intervenció, Torrent ha posat èmfasi en el relleu internacional del projecte, assegurant que no és només una iniciativa de caràcter català i que Catalunya s'ha convertit en "un actor rellevant des d'un punt de vista tecnològic i d'economia estratègica en el context" europeu".

Ha assegurat que Catalunya és "un molt bon lloc per invertir i començar projectes" no només per a startups emergents sinó també per a empreses consolidades i madures, en les paraules.

I ha volgut felicitar Jordi Puigneró per “haver fet possible l'impuls” del projecte quan era vicepresident i estava al capdavant de la Conselleria de Polítiques Digitals i Territori.