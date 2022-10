AgroBank Tech Digital INNovation / @EP

CaixaBank ha llançat 'AgroBank Tech Digital INNovation', el primer programa d'acceleració d'empreses emergents per al sector agroalimentari. L'entitat ho ha presentat aquest dimecres a València amb l'objectiu que crear "el programa d'innovació i digitalització agro més gran" a Espanya, segons un comunicat.

En concret, neix per impulsar una comunitat d'innovació a Espanya que serveixi de "punt de trobada" per a la societat agro 4.0 i compta amb la col·laboració de l'acceleradora Innsomnia. La iniciativa s'emmarca a l'AgroBank Tech, l'ecosistema d'innovació agro llançat per AgroBank, que aborda les iniciatives de l'entitat encaminades a promoure l'impuls del sector.

MÉS INFORMACIÓ Més de 10.000 voluntaris es mobilitzen a la celebració de la Setmana Social de CaixaBank

El director general de Negoci de CaixaBank, Juan Alcaraz, ha explicat que volen facilitar la transició cap a una agricultura “més innovadora, digital i sostenible” en el seu compromís financer i social.

El soci cofundador d'Innsomnia Rafael Navarro ha sostingut que impulsaran la trobada entre la indústria agroalimentària i la tecnològica "per accelerar la connexió entre les necessitats i les solucions tecnològiques".

L'esdeveniment ha comptat com a amfitrió amb el director territorial de CaixaBank a la Comunitat Valenciana, Xicu Costa , així com amb la resta del Comitè de Negoci de CaixaBank que han volgut participar a la posada de llarg.

Al panell d'experts hi han participat Rogelio Pozo, CEO d'AZTI; Enrique Colilles, CEO de TROPS; Asier Alea, director de l'Àrea de Desenvolupament Global del Basque Culinary Center; Mercedes Iborra, cofundadora i directora d´Estratègia de VisualNACert; AntonioConde, jove agricultor i investigador al projecte LIFE Innocereal EU, i Paco Bree, CEO d'Inndux.

EIXOS D'ACTUACIÓ



'AgroBank Tech Digital INNovation' arriba amb tres eixos d'actuació: el primer és 'Observatorio AgroTech', un projecte per comptar amb la informació més detallada de les tendències, tecnologies i solucions per a la innovació i la digitalització del sector a través de l'eina INNdux Agro.

Els altres dos eixos d'actuació són el 'Digital INNovation Lab' , el programa d'acceleració d'startups agro més gran d'Espanya, i 'AgroBank Tech Digital INNovation'.

CONVOCATÒRIA



La primera convocatòria global d'AgroBank Tech Digital INNovation ha començat aquest dimecres i s'allargarà fins al 15 de gener , quan s'iniciarà el procés de selecció de startups.

Se les assessorarà al costat de les pimes tecnològiques, mentoritzant la seva evolució de forma continuada, després d'un procés d'acceleració dins de l'AgroBank Tech Digital INNovation Lab.

El juliol del 2023 tindrà lloc un esdeveniment on es presentaran les solucions més innovadores del procés d'acceleració a les principals empreses i corporacions del sector agroalimentari.