Foto: CaixaBank

CaixaBank , en col·laboració amb la seva filial especialitzada en mitjans de pagament i finançament al consum CaixaBank Payments & Consumer, llança una iniciativa per impulsar la renovació del parc automobilístic a Espanya a favor de vehicles més respectuosos amb el medi ambient.

Segons dades de Faconauto, l'edat mitjana dels turismes en circulació a Espanya ha passat de 9,2 anys el 2010 a 13,6 anys el 2021, fet que l'ha convertit en un dels més envellits d'Europa. A més, el percentatge de vehicles amb etiquetes mediambientals òptimes (zero o verd) és del 0,3% i del 2,2% respectivament, mentre que el nombre de cotxes amb distintiu C (de combustió interna, encara que complint la darrera normativa europea de emissions) amb prou feines se situa en el 32,4%. La major part de les actuacions actualment en circulació a Espanya no compleixen la norma europea recent (l'etiqueta B, que correspon al 32,6% del parc) o són tan antigues que no tenen dret a cap distintiu mediambiental (és el 24, 9% dels casos).

Per incentivar la renovació dels vehicles, el grup financer posa en marxa una iniciativa amb diversos productes i serveis directament relacionats amb la mobilitat sostenible.

En primer lloc, destaca la creació d'una nova línia creditícia específica per a la compra de vehicles de baixes emissions, ja disponible a tots els canals de l'entitat (oficines i canals digitals). Es tracta d'un nou tipus de préstec, anomenat Auto ECO, que ofereix condicions preferents respecte a la resta del catàleg de préstecs al consum, a disposició de qualsevol persona interessada en l'adquisició d'un cotxe d'aquestes característiques i sense necessitat de vinculacions comercials addicionals.

D'aquesta manera, el préstec Auto ECO no té cap mena de comissió: ni d'obertura, ni d'estudi, ni de cancel·lació total o parcial i permet finançar qualsevol import, sense límit màxim a l'oficina (en canals digitals, el límit és de 30.000 euros ). A més, la concessió del préstec no està vinculada a domiciliar la nòmina oa contractar un altre producte amb l'entitat: l'únic requisit indispensable és que el crèdit vagi destinat a comprar un vehicle de baixes emissions, sigui propulsat per combustibles alternatius, com el GLP o l'hidrogen, o bé híbrid o elèctric. No és només un crèdit per a l'adquisició de turismes: també permet finançar motos, bicicletes elèctriques o similars i fins i tot vehicles comercials de fins a 3.500 quilograms de pes MMA.

Per contractar-lo, el client ha d'aportar com a documentació les característiques del vehicle per acreditar que es tracta d'un model que redueix les emissions de CO2.

COL·LABORACIÓ AMB BMW

Paral·lelament al nou préstec “Auto ECO”, CaixaBank posa a disposició dels seus clients una oferta especial, creada en col·laboració amb la marca automobilística BMW, per disposar d'un vehicle nou en règim de rènting. La campanya, ja disponible a tota la xarxa comercial de CaixaBank, ofereix diverses opcions de vehicle, amb l'objectiu de donar resposta a l'àmplia varietat de necessitats dels clients. La campanya estarà vigent mentre hi hagi existències, limitades a 1.200 vehicles.

En un moment de transició cap a nous models de mobilitat, el rènting està adquirint cada vegada més importància per als consumidors. Aquesta fórmula permet als clients beneficiar-se d'un vehicle nou, amb els beneficis en prestacions i consum que això suposa, a un cost accessible que inclou també el manteniment, i amb possibilitat de renovar-lo fàcilment quan apareguin al mercat opcions millors per a les seves necessitats.

L'oferta dissenyada amb BMW permet accedir, per exemple, a un vehicle 100% elèctric com és el BMW iX3 per una quota de 26,24 euros al dia, que inclou, a més de l'IVA, el manteniment i les reparacions, el canvi de pneumàtics , les assegurances, els impostos de matriculació i circulació, l'assistència a la carretera i la gestió de multes. El preu correspon al?ús del vehicle durant 48 mesos i un màxim de 10.000 quilòmetres l?any.

L'oferta també inclou models dirigits al públic jove, com el Mini Cooper SE Eléctric i el BMW X2, amb un consum optimitzat respecte a altres vehicles de la seva categoria, i dos models d'alta gamma: el BMW 3XM i el BMW M4.

IMPULS I AJUDA A LA SOSTENIBILITAT

La sostenibilitat és un dels tres pilars del Pla Estratègic de CaixaBank 2022-2024, on s'estableixen tres ambicions: impulsar la transició sostenible de les empreses i la societat, liderar l'impacte social positiu i reforçar el model de gestió ètica i responsable .

Per això, l'entitat ha definit diverses línies d'acció ASG, adreçades a acompanyar els clients en la transició sostenible, amb un focus particular en mobilitat, habitatge i productes d'inversió, així com promoure una cultura responsable sent referents en governança.

El suport a la mobilitat sostenible és dins del marc d'actuació de CaixaBank amb el consum responsable i del seu objectiu de convertir-se en entitat de referència en banca de particulars a través del desenvolupament i la comercialització de solucions sostenibles. L'entitat financera ha fixat una sèrie de compromisos, entre els quals hi ha mobilitzar 64.000 milions d'euros en finances sostenibles fins al 2024 a través de solucions i productes per a particulars i empreses.